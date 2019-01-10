Безопасность домов с газом в Москве: Краны с тремя степенями защиты и система дистанционного контроля

После трагедии в Магнитогорске многие задумались о безопасности своих квартир. С помощью специалистов Мосгаза мы выяснили, как следят за жилыми домами с газовыми плитами.

По нормам сотрудники Мосгаза обязаны один раз в год побывать с проверкой в каждой квартире. Об этом жителей предупреждают заранее. Графики осмотров газовых сетей в жилых домах вывешивают на сайте Мосгаза. Специалисты бесплатно проверяют установку газовой плиты или водонагревателя, утечку газа, а также проводят диагностику.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОЛГО НЕ БЫЛО ПРОВЕРКИ

Звоните в сервисную службу Мосгаза - (495) 660-20-01. Оператор примет заявку, передаст специалистам службы, там уже будут разбираться, кто виноват, что мастера не было больше года. Разумеется, в таком случае проверяющих должны прислать в ближайшее время.

КАК ОБНОВЛЯЮТ УСТАРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Можно вызвать мастера, если жильцу нужно заменить газовую плиту, гибкую подводку или кран, поставить или поменять водонагреватель (услуга платная). Для этого также нужно позвонить в сервисную службу Мосгаза - (495) 660-20-01. Оператор принимает заявки в будни и по субботам с 8.00 до 20.00.

Газовые трубы меняют и во время благоустройства улиц, а также при капремонте домов. К примеру, за прошлый год обновили систему газоснабжения примерно в 200 жилых домах. При этом меняют внутридомовые газовые сети, которые уже отслужили более 30 лет. Специалисты ставят в квартире перед газовой плитой краны с тремя степенями защиты, диэлектрические вставки и гибкие соединительные подводки высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием. Все это защищает от пожаров и от так называемых блуждающих токов. Как объясняют в Мосгазе, газопроводы в жилых домах не заземлены, а рядом с плитой жители обычно ставят электроприборы, например, микроволновку или электрочайник. При этом появляются блуждающие токи, которые могут пробить гибкую проводку, подключенную к плите. А кран с тройной защитой рассчитан на то, что его не откроет ребенок, кран сам остановит подачу газа при утечке, а при пожаре вставка в кране расплавится и перекроет газ на полчаса. Такой обновленной газовой системой сегодня пользуются более 25 тысяч столичных квартир.

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МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ «УМНЫЙ КРАН» В ДОМ, ГДЕ НЕТ КАПРЕМОНТА

Если дом не попал в список капремонта или долго ждать замены, тогда желающие могут за свои деньги поставить кран с тройной защитой в своей квартире. За услугу придется выложить от 2270 до 3000 рублей. Из них в зависимости от модели сам кран обойдется в 1170 - 1220 рублей и замена - от 1100 до 1800 рублей.

Вот так выглядит кран с тройной защитой. На суперприбор не похож, но может спасти от беды. Фото: udi.ru

ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА

Звоните по аварийному номеру - 104. За домовыми газовыми сетями следят в центральной диспетчерской Мосгаза. Здесь работает автоматизированная система дистанционного контроля и управления режимами городской газораспределительной сети. Компьютеры могут в онлайн-режиме оценить, какие именно газопроводы нужно перекрыть во время утечки газа. Затем на место выезжает аварийная бригада. Ей дается не более 40 минут для того, чтобы добраться в любую точку Москвы.

ПОЧЕМУ НОВОСТРОЙКИ НЕ ПОДКЛЮЧАЮТ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

В новых домах, как правило, высотных, то есть не меньше 12 - 14 этажей, по правилам безопасности разрешено пользоваться только электроплитами. К тому же в новостройках теперь внедряют энергосберегающие современные технологии с применением электричества. Впрочем, как уверяют в Мосгазе, здания с газовыми сетями в городе полностью не исчезнут, поскольку в центре остаются памятники истории и архитектуры. В таких домах на электричество перейти уже не получится из-за особенностей строений. А сносить их запрещено, поскольку старинные постройки охраняются государством.

А КАК У НИХ?

За границей газ тоже взрывается. Но реже

Мы попросили наших собкоров в США и Европе рассказать, как там налажено газоснабжение

Живу в многоэтажном доме в центре Нью-Йорка (на Манхэттене), подключенном к газовой магистрали. На этажах есть детекторы утечки газа, которые в случае чего жутко верещат. Регулярно приходят проверяющие с проверкой, раз в год получаю от управляющей компании письмо с инструкцией (красочной, с картинками, в т.ч. и для детей) - как поступать в случае утечки газа или подозрения на таковую. Под угрозой штрафа я должен оторвать от этой инструкции специальный купон-открытку, расписаться в том, что все внимательно изучил, и вернуть по почте в управляющую компанию. Кстати, к инструкции прилагается пробник, открыв который, можно понять - как (сероводородом) пахнет при утечке газа. Увы, утечки газа все же случаются и он взрывается. Недавно в Нью-Йорке рвануло в 4-этажном доме. Три этажа обрушилось, 19 человек пострадали (подробности).

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