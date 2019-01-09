2019-01-09T23:06:40+03:00
Политика

Сергей Станкевич: Мы с Анатолием Лукьяновым были по разные стороны баррикад. Но это был оппонент, которого я уважал и всегда буду уважать

Об этом известный политик рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей Станкевич.Сергей Станкевич.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- С Анатолием Лукьяновым я был знаком еще с советских времен, когда был народным депутатом СССР. И на Съезде народных депутатов, и на заседаниях Верховного Совета СССР нам приходилось тесно взаимодействовать, в том числе и тогда, когда он стал председателем Верховного Совета СССР.

Это был, пожалуй, самый квалифицированный парламентский спикер за всю историю нового российского парламентаризма. Его отличала блестящая юридическая эрудиция, которую он не просто использовал, а - творчески развивал. И плюс - умение полемизировать, не обижая оппонентов, умение вести дискуссию - к практическому результату.

- Вы же были по разные стороны баррикад.

- Да. Я входил в оппозиционную тогда Межрегиональную депутатскую группу. И от имени этой группы участвовал в руководящих органах съездов, входил в секретариат.

Часто приходилось спорить с Анатолием Ивановичем. Он держался жестко, иногда по-советски грозно, но никогда не допускал оскорбительных высказываний, личных выпадов, никогда не прибегал к административному шантажу.

Это был цельный человек. Он не торговал принципами, оставаясь убежденным коммунистом, и в то же время допускал, что многое нужно менять. И готов был менять.

Жалко, что достаточно коротким было время советского парламентаризма. Меньше двух лет эта политическая весна продолжалась. А то бы, может быть, Анатолий Иванович и много политических реформаторских достижений мог продемонстрировать. Он был вполне к этому готов.

- Лукьянов же хотел Горбачева свергнуть, поддержал путчистов. И даже в «Матросской тишине» за это сидел. Это не вы арестовывали его в августе 1991-го?

- Нет. Он был арестован после провала путча, известного как ГКЧП, потому что выявилось, что он явно сочувствовал и содействовал этой группе коммунистов, попытавшихся узурпировать власть.

Лукьянов, находясь в заключении, не сломался, вел себя достойно. Писал стихи и мемуары. И никаких выводов правового характера по этому поводу (речь - о поддержке ГКЧП.- А.Г.) не было. Потому что была принята амнистия.

И совершенно правильно. Потому что традиция политической мести уже в новой России существовать не должна. Лукьянов нашел себя и в российской государственности. Был избран в Госдуму. И там его опыт тоже пригодился.

Это был оппонент, но оппонент порядочный и достойный. Я убежден, что его вспоминать будут с теплом и уважением не только те, кто разделял его политические взгляды, но и его оппоненты.

Я сохранил о нем теплые воспоминания.

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