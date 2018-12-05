2018-12-05T17:28:48+03:00
Общество

Лучший доброволец России Антон Коротченко: Наша волонтерская команда - это самое важное. Это семья

Автор проекта "Здоровое село", получивший награду из рук президента Владимира Путина, ответил на вопросы "Комсомолки"
Наталия КУДРЯШОВА
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Владимир Путин поздравил Антона с победой в конкурсе "Доброволец России"Владимир Путин поздравил Антона с победой в конкурсе "Доброволец России"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Антону Коротченко - 24 года. Он волонтер-медик. А еще - лучший доброволец страны. Принимая из рук президента Владимира Путина награду, он не скромничает - просто говорит как есть:

- Это победа не только моя, а всей команды. И этой статуэтки достоин каждый волонтер, с каждого конца страны.

Позже, за кулисами церемонии награждения лучших волонтеров страны, Антон признается "Комсомолке":

- Команда - это самое важное. Это наша маленькая семья.

Антон Коротченко признается: главное в добровольчестве для него - это друзья и общее дело

Антон Коротченко признается: главное в добровольчестве для него - это друзья и общее дело

Участники придуманного им проекта «Здоровое село» - студенты, преподаватели и врачи - едут в отдаленные села Смоленской, Брянской, Калужской областей, чтобы помочь местным жителям. А начиналось все почти случайно:

- Однажды я съездил в деревню к родственникам - я тогда был еще студентом. И люди подходили, просили о помощи. Просто потому что я студент-медик. И я решил, что мы с командой можем хоть чуть-чуть помочь. Потом к нам присоединились врачи, сотрудники академических кафедр Смоленского государственного медицинского университета. И проект начал очень активно развиваться, стал прообразом всероссийского проекта "Добро в селе".

Этой осенью волонтеры-медики по всей стране, вслед за смоленскими волонтерами, отправились в далекие села и деревни. Врачи и студенты медицинских вузов приводили в порядок фельдшеско-акушерские пункты, проводили осмотры местных жителей, давали консультации и рассказывали, как вести здоровый образ жизни.

В 2016 году Антон стал региональным координатором "Волонтеров-медиков", а в этом - окружным координатором движения.

- "Большое волонтерство" началось для меня еще тогда, в студенчестве, и до сих пор не отпускает. Оно дает многое: друзей, общение, эмоции, - говорит парень.

- Как вы считаете, волонтерство способно решить проблему доступности медицины в селах?

- Оно помогает решить эту проблему. Это не просто "приехали в одно село и уехали". Это большая системная работа, ее поддерживает Министерство здравоохранения, Правительство Российской Федерации.

- Меняется ли отношение к волонтерству у самих медиков - и у пациентов?

- Если врачи соглашаются в свое свободное время ехать с нами в село, безвозмездно помогать - это что-то значит.

Всего на конкурс "Доброволец России" было подано почти 16 тысяч заявок

Всего на конкурс "Доброволец России" было подано почти 16 тысяч заявок

Отметим, что помимо главной номинации "Волонтер года", проект "Здоровое село" был признан лучшим в номинации "Оберегая сердцем". Всего же на конкурсе "Доброволец России" было 12 номинаций, три возрастные категории. Грантовый фонд конкурса - 15 миллионов рублей - будет распределен среди всех победителей. Помимо этого, 80 лучших проектов были отобраны для акселерации - сопровождения, обучения и тиражирования их опыта в других регионах.

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