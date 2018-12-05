Лучший доброволец России Антон Коротченко: Наша волонтерская команда - это самое важное. Это семья

Антону Коротченко - 24 года. Он волонтер-медик. А еще - лучший доброволец страны. Принимая из рук президента Владимира Путина награду, он не скромничает - просто говорит как есть:

- Это победа не только моя, а всей команды. И этой статуэтки достоин каждый волонтер, с каждого конца страны.

Позже, за кулисами церемонии награждения лучших волонтеров страны, Антон признается "Комсомолке":

- Команда - это самое важное. Это наша маленькая семья.

Антон Коротченко признается: главное в добровольчестве для него - это друзья и общее дело

Участники придуманного им проекта «Здоровое село» - студенты, преподаватели и врачи - едут в отдаленные села Смоленской, Брянской, Калужской областей, чтобы помочь местным жителям. А начиналось все почти случайно:

- Однажды я съездил в деревню к родственникам - я тогда был еще студентом. И люди подходили, просили о помощи. Просто потому что я студент-медик. И я решил, что мы с командой можем хоть чуть-чуть помочь. Потом к нам присоединились врачи, сотрудники академических кафедр Смоленского государственного медицинского университета. И проект начал очень активно развиваться, стал прообразом всероссийского проекта "Добро в селе".

Этой осенью волонтеры-медики по всей стране, вслед за смоленскими волонтерами, отправились в далекие села и деревни. Врачи и студенты медицинских вузов приводили в порядок фельдшеско-акушерские пункты, проводили осмотры местных жителей, давали консультации и рассказывали, как вести здоровый образ жизни.

В 2016 году Антон стал региональным координатором "Волонтеров-медиков", а в этом - окружным координатором движения.

- "Большое волонтерство" началось для меня еще тогда, в студенчестве, и до сих пор не отпускает. Оно дает многое: друзей, общение, эмоции, - говорит парень.

- Как вы считаете, волонтерство способно решить проблему доступности медицины в селах?

- Оно помогает решить эту проблему. Это не просто "приехали в одно село и уехали". Это большая системная работа, ее поддерживает Министерство здравоохранения, Правительство Российской Федерации.

- Меняется ли отношение к волонтерству у самих медиков - и у пациентов?

- Если врачи соглашаются в свое свободное время ехать с нами в село, безвозмездно помогать - это что-то значит.

Всего на конкурс "Доброволец России" было подано почти 16 тысяч заявок

Отметим, что помимо главной номинации "Волонтер года", проект "Здоровое село" был признан лучшим в номинации "Оберегая сердцем". Всего же на конкурсе "Доброволец России" было 12 номинаций, три возрастные категории. Грантовый фонд конкурса - 15 миллионов рублей - будет распределен среди всех победителей. Помимо этого, 80 лучших проектов были отобраны для акселерации - сопровождения, обучения и тиражирования их опыта в других регионах.

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