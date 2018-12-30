"Точно не фотошоп?": Поклонники удивлены какой стройной выглядит Нюша спустя два месяца после родов

Певица Нюша 6 ноября впервые стала мамой. Рожала она в США и чтобы, видимо, не подвергать малыша дополнительному стрессу, который сопряжен с долгим перелетом в Москву решила остаться там на несколько месяцев. По крайней мере, Новый год счастливая мама точно встретит под пальмами.

Накануне звезда похвасталась фотографией у океана, где она загорает в леопардовым купальнике. Трудно поверить, что именно Нюша меньше двух месяцев назад родила ребенка. Настолько стройной и подтянутой выглядит исполнительница.

nyusha_nyusha Доброе утро мир

"Точно не фотошоп?", " Вы что вообще ничего не едите, как можно было так быстро похудеть?", "Какая же вы красавица, здоровья вам и ребенку", - тут же откликнулись в комментариях поклонники певицы.

Что же касается подозрений в использовании фотофильтров, то супруга Игоря Сивова чуть ранее уже объяснила, что позволило ей быстро прийти в форму. Нюша призналась, что лишние кг ушли уже через месяц после выписки из роддома. И теперь ей впору те вещи, которые еще совсем недавно она с трудом могла натянуть на свое тело. Мол, правильное питание и долгие прогулки с коляской очень хорошо влияют на снижение веса. Никаких чудес - только усилия воли.

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