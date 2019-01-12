2019-01-12T18:00:00+03:00
Звезды

«Не хочу, чтобы на жену Криса и тем более на сына «катили»: Брат Кельми сделал заявление о его наследстве

Евгений Суслин и его старший брат Валентин определились со своими позициями по этому вопросу
Юлия МАЗУР
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Брат Криса Кельми Евгений Суслин.Брат Криса Кельми Евгений Суслин.Фото: YouTube
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Известный музыкант умер в первый день нового 2019 года в своем загородном подмосковном доме. Крис Кельми много лет страдал алкогольной зависимостью. И если в случае с его товарищем и коллегой Евгений Осиным все было достаточно публично, на похороны смогли прийти все, кто хотел, то 63-летнего Кельми провожали в последний путь только самые близкие. Его кремировали, а прах по воле артиста должны развеять над Атлантикой.

С момента смерти не прошло и двух недель, а разговоры о наследстве уже в силе. Кому достанется все, что нажил музыкант? И кто будет обладать творческими правами на его произведения?

Этих разговоров бы не было, ведь у Криса Кельми была жена Людмила и 30-летний сын Кристиан. Они и являются наследниками первой очереди. Однако артист незадолго до смерти сам заявлял журналистам, что оставил завещание, куда вписал только жену и сына. Мы позвонили младшему сводному (по отцу) брату музыканта Евгению Суслову, чтобы узнать, правдивы ли слухи о том, что он будет бороться за часть наследства?

- Журналисты все раздувают на ровном месте, - говорит Евгений. - Никаких битв за наследство нет и не будет. Я, например, не в курсе кому, чего и как. Я занимаюсь другими делами: музыкой, творчеством. Я не участвую в этом. То, что Крис завещал, я не видел. Я спокойно к этому отношусь. Если он все оставил наследникам (жене и сыну, - ред.) - это его воля и я полностью с этим согласен. Не собираюсь ничего оспаривать и делать. Также поступит и старший брат (73-летний Валентин, - ред.).

Я категорически против, чтобы вокруг этого раздувалась какая-то грязь. И не хочу, чтобы журналисты на Людмилу, жену Криса «катили», а тем более на сына. У нас с Людмилой ни плохих, ни хороших отношений. Нормальные ровные отношения. Не надо нас искусственно противопоставлять друг другу. Не нужно стравливать нашу семью. К тому же надо помнить, что Крис - это достояние нашего государства. Сейчас люди это поймут. Когда начнут лезть в интернет и слушать его песни. Особенно молодежь.

Напомним, певец Крис Кельми - автор 200 сотен различных хитов. Кроме того музыкант оставил загородный дом в Подмосковье и три квартиры. По грубым подсчетам только недвижимость артиста оцениваются в 100 миллионов рублей.

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