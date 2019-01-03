Похороны Криса Кельми пройдут инкогнито и без прощания с друзьями

Похороны Криса Кельми, который скончался 1 января 2019 года, пройдут в закрытом режиме. Церемонию прощания с певцом было решено не проводить. Об этом сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. По его словам, такое решение приняла семья умершего.

"С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен", - написал музыкальный продюсер у себя на странице в Instagram.

razin_andrei_lm С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями

Он подчеркнул, что был готов взять на себя все расходы по организации похорон, как это было в случае с певцом Евгением Осиным, однако близкие Кельми не согласились на проведение церемонии прощания.

"Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями", — подчеркнул Разин.

Напомним, что исполнитель множества хитов скончался в своем доме в Подмосковье еще во вторник, 1 января, в результате остановки сердца, однако о его смерти стало известно только в ночь на четверг.

Сайт kp.ru писал о том, что незадолго до смерти Кельми составил завещание. Согласно неподтвержденным данным, все свое имущество - 100 млн рублей, коттедж в Подмосковье и три квартиры - певец оставил бывшей супруге Людмиле и сыну Кристиану.

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