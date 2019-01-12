Виктория Лопырева подтвердила, что отдыхает в Майами с отцом своего ребенка

Накануне прессе стало известно имя отца ребенка Виктории Лопыревой - это бизнесмен Игорь Булатов, ранее женатый на дочери владельца компании «Ташир». Евгения Вячеславова, представительница господина Булатова подтвердила, что пара рассталась уже довольно давно, однако по каким-то причинам не распространялась об этом, что и вызвало волну различных слухов. Сейчас Игорь Булатов находится в Майями со своей возлюбленной Викторией Лопыревой.

«КП» удалось дозвониться до Виктории.

- Я очень долго не афишировала своё положение, не хотела привлекать излишнее внимание, - поделилась с «КП» Виктория Лопырева. - Считаю, что беременность и рождение ребёнка не должны быть темой для обсуждения всей страны. Сейчас, когда это больше не тайна, скажу, что я счастлива и сосредоточена только на малыше, остальное меня мало волнует. Что касается сплетен и слухов, их всегда было много. Я научилась не обращать на них внимание. Хотя иногда все же бывает обидно, когда пишут откровенную неправду. Передаю привет всем читателям «КП» и желаю удачного года, пусть в каждом доме живет любовь!

По словам Виктории, она встретила мужчину, о котором мечтала. Фото: Дарья Гладкова

Напомним: накануне Нового года в эксклюзивном интервью «КП» Виктория Лопырева призналась, что расставшись с певцом Николаем Басковым, встретила свою любовь и сейчас ждёт первенца.

- Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится, - говорит о своём возлюбленном Виктория. - Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я за свою жизнь дала много интервью и часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила.

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