На российского биатлониста Александра Логинова, впервые победившего на этапе Кубка мира, ополчился весь мир

В биатлонном мире грянул скандал. Победа 26-летнего российского спортсмена Александра Логинова вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Александр Логинов в пятницу пришел первым в спринте, оставив позади лидера сезона норвежца Йоханнеса Бе, третьим стал швед Себастьян Самуэльссон, а великий Мартен Фуркад занял только седьмое место.

На награждении все было пристойно и биатлонисты пожали друг другу руки. Но потом посыпались неприятные комментарии в адрес победителя. Логинову, выигравшему свой первый этап в карьере, тут же припомнили его допинговое прошлое, за которое он отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

- Для меня его победа является позором, - сказал Фуркад в интервью TV 2 Sport. - Я уважаю тот факт, что он продолжает участвовать в соревнованиях, но я не уважаю его. Мы отнеслись к нему слишком по-доброму, его поддерживали болельщики. Но нужно быть справедливым. Он не был добр к нам. Он сегодня победил, он сильнее, чем был раньше.

Семикратный обладатель Кубка мира, который проигрывает Логинову и в общем зачете, явно потерял равновесие.

- Логинов должен извиниться перед биатлонистами и объясниться с нами. Он проходит мимо нас, будто ничего не произошло. Пока он будет так себя вести, я не буду уважать его, - не унимался француз.

Напомним, что Фуркад уже не первый раз атаковал нашего спортсмена. Еще в 2017 году француз подрезал Логинова на лыжне во время эстафеты, после чего Логинов упал.

В субботней гонке преследования Логинов и Фуркад целый круг шли по трассе рядом, и Фуркад демонстративно оттеснил Александра перед огневым рубежом. Контакта на лыжне на этот раз не было, но искрило по-полной. В результате оба биатлониста на пьедестал не попали, а победил, не ввязывавшийся в эти разборки, норвежец Йоханнес Бе.

Логинов после всех этих приключений сказал, что всю бурю эмоций переживает внутри себя, но готов поговорить с Мартеном лицом к лицу. «Тогда и разберемся», - добавил Александр.

На Логинова наехал и швед Самуэльссон, только накануне впервые засветившийся на пьедестале:

- Я просто не могу с уважением относиться к тому, что сделал Логинов, но я не знаю его как человека. Самое меньшее, что Логинов может сделать, это принести извинения всей биатлонной семье. Здесь нет места тем, кого ловят на ЭПО.

Но, похоже, ведущим биатлонистам все же придется смириться с тем, что им придется делиться медалями с новым лидером русской команды. Напомним, что Антон Шипулин перед Новым годом все из-за этих же допинговых скандалов вообще завершил карьеру биатлониста. И вот теперь все орудия оказались направленными на Логинова. Саша, держи удар!

Общий зачет Кубка мира

1 Йоханнес Бе (Норвегия) - 542 очка

2 Александр Логинов (Россия) - 412 очков

3 Мартен Фуркад (Франция) - 342 очка

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф (Германия)

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Александр Логинов (Россия) – 25.50,9 (0 штрафных кругов). 2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 25,2 (1). 3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – + 36,8 (0)… 15. Дмитрий Малышко – + 1.36,5 (1)… 20. Матвей Елисеев – + 1.53,8 (3). 21. Евгений Гараничев – + 1.54,9 (1).

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1 (2-й в спринте). Йоханнес Бё (Норвегия) – 34.29,8 (3 штрафных круга). 2 (5). Арнд Пайффер (Германия) – отставание 15,1 (1). 3. Лукас Хофер (Италия) – + 15,8 (0)… 5 (1). Александр Логинов – + 42,4 (4)… 10 (21). Евгений Гараничев – + 2.01,5 (1)… 20 (15). Дмитрий Малышко – + 2.34,4 (4)… 24 (56). Максим Цветков – + 2.46,6 (1)… 29 (20). Матвей Елисеев (все – Россия) – + 3.10,3 (4).

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