«Фиксер Мартин» из ЦАР: Обвинения в моей причастности к гибели трёх журналистов — чушь

Полгода назад эта криминальная история прогремела на весь мир. Трое отечественных журналистов: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко — отправились в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), чтобы сделать материал о «российских частных военных компаниях (ЧВК)». Те, по слухам, охраняют местные золотые прииски и защищают законное правительство от боевиков (в стране с 2012 года продолжаются этнорелигиозные столкновения с участием по меньшей мере шести военизированных группировок).

Но три документалиста с паспортами РФ нашли здесь свою погибель. В ночь с 30 на 31 июля 2018 года они выехали из городка Сибю на север (зачем — не ясно, ведь, по логике расследования, надо было ехать на восток, в Бамбари, где якобы и находятся ЧВК). Как сообщает Следственный комитет (СК) РФ, через 23 километра их машину остановила «группа вооружённых людей негроидной расы, говоривших по-арабски». В ходе попытки ограбления все трое были убиты. Спасся лишь их местный водитель по имени Бьенвеню.

Цветы у Центрального дома журналиста в память об убитых в ЦАР российских журналистах Кирилле Радченко, Александре Расторгуеве и Орхане Джемале.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При этом покойные (хотя один из них, Орхан Джемаль, имел большой опыт работы военкором) по какой-то причине нарушили многие правила пребывания в горячих точках: в одну из самых опасных стран мира прибыли по туристическим визам, без страховки или аккредитации; ехали без охраны и в тёмное время суток, не имея заранее чёткого маршрута… Косвенная ответственность за бездарно организованную экспедицию лежит на её вдохновителе, беглом олигархе Михаиле Ходорковском, чей «Центр управления расследованиями» (ЦУР), по данным СК РФ, снарядил журналистов в самоубийственную миссию за гонорар в $20 тыс.

За кадром остаётся самый таинственный участник истории — некий «фиксер Мартин», журналист-посредник из ЦАР, с которым россияне общались через мессенджер WhatsApp. Согласно недавно опубликованному расследованию ряда российских СМИ, «Мартин» якобы познакомил группу Джемаля с водителем Бьенвеню (чьё «чудесное спасение», конечно, выглядит подозрительно) — и, возможно, сам заманил их в Сибю. Высказывались даже мнения, что никакого «фиксера Мартина» не существует, а через мессенджер россияне общались с неким провокатором, присвоившим чужую личность.

Однако Федеральное агентство новостей (ФАН), чей корреспондент Кирилл Романовский ранее и свёл группу Джемаля с «фиксером Мартином», — опубликовало ссылку на профиль этого человека в специализированной социальной сети LinkedIn. Правда, его настоящее имя — отнюдь не «Мартин», о чём ниже.

«КП» изучила эту страницу в LinkedIn, и у нас нет сомнений, что она, как и сам этот человек, — реальны. Это француз по имени Флорен Вернье (Florent Vergnes). Он действительно уже несколько лет живёт в ЦАР, работая в качестве журналиста и фотографа; его снимки из неспокойной республики публиковались в крупнейших западных СМИ.

Сайт LinkedIn заблокирован в РФ, возможно, именно поэтому никто до сих пор не попытался отправить сообщение господину Вернье через этот сервис.

florentvergnes_jri On the night of 8 April, following the expiry of an ultimatum, MINUSCA launched an offensive against the bases of the PK5's main selfproclaimed self-defence groups. AFP PHOTO/FLORENT VERGNES

Однако на запрос «КП» француз-журналист ответил, подтвердил свою личность и назвал все обвинения в свой адрес «чушью»:

— Кто вы?

— Я фотокорреспондент AFP [информагентства «Франс-Пресс»] в ЦАР. Я не знаю трёх погибших журналистов лично. Когда я услышал о смерти трёх российских журналистов, то переговорил с парнем по имени Родион Чепель, который, кажется, был руководителем их команды, за подтверждением того, кто они.

«Фиксер Мартин». Можно считать установленным, что это — живущий в ЦАР француз Флорен Вернье.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Ряд российских СМИ утверждают, что вы — провокатор, который сознательно завёл «группу Джемаля» в зону контроля боевиков, где их убили.

— Хотел бы я посмотреть на газету, которая сообщила такую несусветную чушь.

Также Вернье сообщил нам свой адрес электронной почты, который находится на домене информагентства «Франс-Пресс» (AFP.com). Очевидно, что Вернье — штатный сотрудник данного французского СМИ в ЦАР.

По версии «КП», это объясняет, почему в ходе переписки с российскими журналистами он назвался другим именем. Ведь работа «фиксера» (местного посредника и проводника), куда его подрядили, предполагала гонорар. А в любом серьёзном СМИ каждый сотрудник подписывает трудовой договор, где обязуется не «шабашить налево» и уж тем более не получать какие-либо вознаграждения от третьих лиц: это может повлиять на его независимость и объективность как журналиста. Вот Вернье, не желая получить выговор от начальства, если история о его «подработке» всплывёт, и мог на всякий случай назвать себя «Мартином». (Впрочем, ещё раз подчеркнём, это лишь версия «КП»).

И последнее — возможно, самое главное. Насколько мы можем судить, ни в одном из предыдущих расследований не говорилось, что внештатный сотрудник ЦУР Родион Чепель тоже был знаком с «Мартином» (пусть даже шапочно, по переписке). Напротив, дело выставляли так, будто с «Мартином» общалась только группа Джемаля и сотрудник ФАН Кирилл Романовский, тем самым выставляя его косвенно виновным в произошедшем.

Также нигде ранее не сообщалось, что Вернье-«Мартин» после трагедии, как он сам рассказал «КП», «переговорил с Чепелем».

Это входит в противоречие с данными предыдущего расследования опубликованного на сайте "Медуза", согласно которому «связаться с Мартином в первые сутки после гибели журналистов представителям ЦУР не удалось; затем они контактах с Мартином также не сообщали».

По мнению «КП», будь француз-фиксер реально замешан в убийстве, он не стал бы «говорить с Чепелем», а наоборот, решил бы не светиться лишний раз, ведь твоё местоположение легко засечь по билингу телефона при любой попытке выйти на связь.

Этот вопрос «КП» попыталась прояснить, позвонив самому Чепелю, но тот был крайне немногословен:

— Вы довольно нелепо трактуете факты, я не общался с Мартином после убийства группы [Джемаля], — сказал нам Родион Чепель и положил трубку.

Фрагмент переписки с "Фиксером Мартином".

ИТОГО

1. Вопреки домыслам ряда СМИ, намекавших, будто «фиксера Мартина» выдумал журналист ФАН Романовский, — этот человек реален.

2. С почти стопроцентной вероятностью можно утверждать, что «фиксер Мартин» — это живущий в ЦАР француз Флорен Вернье. Точные мотивы, почему он назывался другим именем, и степень его вовлечённости в трагедию ещё предстоит установить.

3. Утверждения, что после трагедии представители ЦУР и «Мартин» не общались, входят в противоречие с заявлением самого Вернье в переписке с «Комсомолкой».

Конечно, вопросов во всей этой мутной истории по-прежнему куда больше, чем ответов. Полная версия интервью с самым загадочным участником африканской трагедии — в ближайших планах «КП».

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