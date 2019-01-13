2019-01-13T16:33:31+03:00
Происшествия

«Заяц», проникнувший на борт самолета в Шереметьево, мог быть под действием наркотиков

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который хотел незаконно улететь в Брюссель
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Факт задержания зайца подтвердили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».Факт задержания зайца подтвердили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В столичном "Шереметьево" сотрудники ФСБ задержали мужчину, который сумел обойти службы безопасности, и попал на борт самолета рейса Москва-Брюссель. Факт задержания подтвердили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».

- В настоящее время проводится проверка со стороны соответствующих органов, - рассказала «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Как только мужчина попал на борт рейсом «Москва-Брюссель», то в салоне его задержали сотрудники ФСБ.

- Человек тут же был снят с рейса, - рассказали «Комсомольской правде» в компании «Аэрофлот».

Сейчас проходит проверка по камерам видеонаблюдения, как злоумышленник смог обойти посты безопасности. Есть версия, что на территорию аэродрома он попал через терминал, предназначенный для экипажей. Якобы мужчина выбежал на летное поле, побежал к ближайшему самолету - это был лайнер «Аэрофлота» - и поднялся по лестнице.

После задержания неизвестного мужчины борт пришлось проверить, чтобы обеспечить безопасность будущего полета. А вот о своих целях мужчина пока не рассказывает. Нужно ли ему было в Брюссель, преследовал ли он цель лететь «зайцем» (без билета), почему он вообще выбежал на летное поле?

По своему неадекватному поведению мужчина вызывает подозрение, что в момент «забега» он находился под воздействием наркотиков. В правоохранительных органах говорят, что будет проведено медицинское обследование со взятием анализов, которые подтвердят или опровергнут факт употребления наркотиков.

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