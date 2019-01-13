2019-01-13T17:00:42+03:00
Звезды

«Его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника»: Яна Рудковская прокомментировала госпитализацию Евгения Плющенко

Сейчас двукратный олимпийский чемпион находится в больнице, но уже идёт на поправку
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Евгений Плющенко на льду шоу "Лебединое озеро".Евгений Плющенко на льду шоу "Лебединое озеро".Фото: Личный Архив
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В минувшую пятницу двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи, осмотрев легендарного спортсмена, порекомендовали ему остаться в стационаре.

Вчера Евгению сделали операцию, устранили грыжу на позвоночнике, которая сдавливала нерв, причиняя спортсмену боль. Проблемы начались ещё летом, но Евгений откладывал операцию в связи с предстоящими многочисленными шоу.

- Евгений Плющенко сейчас не в большом спорте, поэтому его здоровье касается только его и его семьи. Но единственное что могу сказать «КП»: действительно проблемы были, так как Евгений откатал 30 шоу в Москве и в Санкт-Петербурге и его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си класса. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту - Дзюкаеву Дмитрию Николаевичу, - сообщила Яна Рудковская "Комсомольской правде"

Сейчас Женя идет на поправку и благодарит всех поклонников и друзей за переживания и слова поддержки.

Как стало известно «КП», доктор Дмитрий Дзюкаев, оперировавший Евгения Плющенко, входит в десятку лучших нейрохирургов мира, специализирующихся на операциях на позвоночнике и на спинном мозге. Дмитрий Николаевич известен своими реабилитационными программами, он восстанавливал многих спортсменов (в том числе и олимпийских чемпионов), поэтому выбор Евгения Плющенко очевиден.

«Комсомолка» желает Евгению Плющенко скорейшего выздоровления!

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