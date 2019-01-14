Бывшая жена Андрея Аршавина: «Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело»

Семейная жизнь Андрея Аршавина похожа на замкнутый круг. Только-только утихли страсти вокруг того, что футболист оставил первую жену Юлию Барановскую и не общается со своими тремя детьми от первого брака, как назрела новая драма. Спортсмен расстался со второй женой Алисой Казьминой и напрочь забыл о своей младшей дочке. Андрей и Алиса были вместе шесть лет, именно из-за нее экс-звезда «Зенита» оставил Барановскую и старших детей. Спортсмен и его питерская пассия поженились в 2016 году, когда Алиса была беременна их дочкой Есенией. Сейчас девочке полтора года, и она практически не видит папу. Ситуация повторяется: по словам Алисы Аршавиной, изменять своим женам и забывать про детей – обычное дело для Андрея.

Как признается вторая жена спортсмена, их брак дал трещину из-за многочисленных походов благоверного налево, которые она устала терпеть. Последней каплей стал роман футболиста с 21-летней сотрудницей известной авиакомпании Кариной. Влюбленные встречались и обменивались страстными сообщениями, не слишком скрываясь от жены игрока. Алиса и Андрей расстались еще летом, и после этого Аршавин просто вычеркнул из жизни полуторагодовалую дочь. Спортсмен совершенно не интересуется наследницей и не выходит на связь с бывшей женой.

- Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум, - пожаловалась Алиса Аршавина в интервью «СтарХиту». - Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки…

Заводить отношения на стороне Андрею не мешала даже беременность жены – как в случае с Юлией Барановской, так и с Алисой Казьминой. Спортсмен оставил Барановскую, когда она ждала их младшего сына. Беременная Алиса тоже подозревала мужа в неверности, но закрывала на все глаза ради будущего ребенка. Уже после рождения дочки она не раз порывалась уйти от Андрея, но потом прощала и мирилась с ним. Пока, наконец, измены спортсмена не стали очевидными, а снимки его похождений с молодыми подругами не попали в прессу. Футболист тусовался с девушками в ночных клубах и катал их на лошадях по ночному Санкт-Петербургу.

Недавно спортсмен сменил работу: у него закончился контракт с казахстанским клубом «Кайрат», и Аршавин вернулся в родной Питер. Футболист получил должность в составе футбольного клуба «Зенит». Новая работа придется спортсмену весьма кстати, ведь ему придется платить алименты сразу двум бывшим женам на четверых детей. Впрочем, телеведущая Юлия Барановская никогда не скрывала, что особой помощи от футболиста не ждала и не ждет. Неизвестно, насколько спортсмен обеспечивает свою младшую дочь Есению, и платит ли он алименты на нее. Кроме Есении Алиса воспитывает еще двоих детей от первого брака.

Юлия Барановская родила Аршавину троих детей - Артема, Арсения и Яну.Фото: Евгения ГУСЕВА

К слову еще в августе Алиса Аршавина горячо защищала своего мужа в соцсетях от нападок по поводу того, что он не общается с детьми от Барановской - 12-летним Артемом, 5-летним Арсением и 10-летней Яной. Прочитав под своим постом с семейным снимком в Инстаграме очередной критический комментарий о том, как такой образцовый отец маленькой Есении мог оставить троих детей от первого брака, Алиса неожиданно вспылила.

- Началось! Думаю, странно, так давно не писали про троих брошенных. Недолго ждать пришлось, - написала супруга спортсмена.

А на вопрос одного из фолловеров о том, не скучает ли Андрей по старшим детям от Барановской, резко ответила:

- Все равно, совсем. Не любит, не любил и не нужны. Может так отстанете?

Сейчас, когда Алиса сама оказалась в том же положении, что и Юлия Барановская, она смотрит на ситуацию совсем другими глазами. И, как и первая жена, говорит об инфантильности Андрея.