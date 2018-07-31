Жена Аршавина - о его детях от первого брака: «Не любит, не любил, и не нужны»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-07-31T16:05:28+03:00

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Алиса Аршавина не раз попадала на страницы скандальной хроники — вспомнить хотя бы авиадебош, который жена футболиста устроила на борту самолета одной из российских авиакомпаний, когда ее были вынуждены ссадить с рейса. Не сдерживает себя Алиса и на просторах Интернета: в собственном Инстаграме супруга спортсмена как-то написала о том, что расстается с мужем (как выяснилось позже, из-за его измен). Правда, затем Аршавина как ни в чем не бывало сообщила подписчикам, что мужа простила, и у них снова все хорошо. И вот теперь в соцсетях разгорается очередной спровоцированный ею скандал: супруга игрока казахстанского «Кайрата» позволила себе резко высказаться о детях Аршавина от первого брака, которых ему родила телеведущая Юлия Барановская.

Все началось с того, что на страничке 36-летней Алисы в Инстаграме появилась трогательная фотография Андрея с их дочкой Есенией на футбольном поле. Снимок был сделан после очередной игры «Кайрата»: полуторагодовалая кроха, одетая в точно такую же майку, как у отца, шагает по полю рядом с папой.

- Игра закончилась. Победа «Кайрата». Поле опустело. И два блуждающих, моих любимых, одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих взглядом зрителей, о чем-то думаю, мечтают. И им просто хорошо вместе, - написала супруга футболиста.

Восхитившись тем, насколько Есения напоминает Андрея, фолловеры сразу же вспомнили старших детей Аршавина, которых ему родила Юлия Барановская. Ведь 12-летний Артем, 5-летний Арсений и 10-летняя Яна тоже похожи на футболиста как две капли воды. Прочитав очередной критический комментарий о том, как такой образцовый отец маленькой Есении мог оставить троих детей от первого брака, Алиса Аршавина неожиданно вспылила.

- Началось! Думаю, странно, так давно не писали про троих брошенных. Недолго ждать пришлось, - написала супруга спортсмена.

А на вопрос одного из фолловеров о том, не скучает ли Андрей по старшим детям от Барановской, резко ответила:

- Все равно, совсем. Не любит, не любил и не нужны. Может так отстанете?

"Не любит, не любил, не нужны", - написала супруга спортсмена в комментариях к своему посту. Фото: Инстаграм.

Слова супруги Аршавина глубоко возмутили подписчиков ее Инстаграма: разве можно так говорить о детях? Пусть даже в сердцах и сгоряча. Тем более, что сама Алиса — мать троих детей, двоих из которых она родила в браке с другим мужчиной. И о том, как малыши скучают по отцу, когда не живут с ним вместе, знает не по наслышке.

Несдержанность Алисы не только частенько портила ее отношения с окружающими, но и уже дважды приводила к проблемам с законом. Первый раз жене футболиста пришлось выплатить крупный штраф за скандал, устроенный на борту самолета. Второй случай вылился в уголовное дело, которое на супругу игрока завели в Алматы после заявления казахстанской модели, с которой якобы проводил время Андрей Аршавин. Девушка обратилась в органы и заявила, что супруга футболиста присылала ей сообщения с угрозами, обещала отрезать пальцы, подбросить наркотики и даже посадить в тюрьму. Конфликт разрешился благополучно для Аршавиной - дело было закрыто.

Юлия Барановская родила Аршавину троих детей - Артема, Арсения и Яну.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, Андрей Аршавин и питерская журналистка Алиса Казьмина зарегистрировали свои отношения в сентябре 2016 года, когда избранница спортсмена уже была беременна. Ради Алисы Андрей оставил свою первую гражданскую жену Юлию Барановскую и троих детей. «Я просто встретил свою женщину», - объяснил он тогда журналистам.