Запашный закатил истерику у Кристины Асмус

Дрессировщик Эдгард Запашный потерял покой и сон. Несколько часов он воевал с комментаторами на страничке актрисы Кристины Асмус.

Кто бы мог подумать, что хвалебный пост супруги Гарика Харламова и последовавшие под ним комментарии станут причиной истерики одного из братьев Запашных. "Сегодня в 21:05 на телеканале «Звезда» будет показано Гала-шоу международного циркового фестиваля «Идол-2018». Вас ждут лучшие номера всех конкурсных дней! Фестиваль я очень люблю и дружу с ним вот уже несколько лет. Была и гостем, и ведущей, в этом году впервые в составе жюри (от представителей культуры и СМИ). Для меня большая честь быть частью такого масштабного события, как фестиваль «Идол». Огромное спасибо @zapashny.ru, @askoldzap за доверие и дружбу. Не перестаю восхищаться вами, спасибо вам за ваш титанический труд и безмерную любовь к делу, которому вы посвятили жизнь!", - написала актриса.

asmuskristina Запашный устроил новые разборки после обвинений в "истязании животных"

Подписчики Асмус достаточно бурно отреагировали на сообщение своей любимицы. И если одни стали обсуждать красоту Кристины, другие - ее наряд, то третьи припомнили Запашным издевательства над животными: "Терпеть не могу Запашных! Цирк с животными", "Посвятили прекрасному делу - лупить животных и превращать их жизнь в ад", "Живодер и хамло. Когда уже ваши истязания запретят законом?! Карма беспощадна, особенно к вам надеюсь", "Да это агония глупого ущербного человечишки. Прикроют скоро эти цирки с животными, вон заграницей уже запрещают повсюду, что ж ему, бедняге, остается? Только истерика".

Один из братьев Запашных не сдержался и вступил в ожесточенный спор с подписчиками Асмус: "Сразу поумнеете, ну, или просто легче станете - тоже польза". ответил комментаторам. Дрессировщик переходил на личности, особенно это касалось женщин: "Вы уже и разделись вся,а все равно никому не нужны", "Вас не смущает 46 000 лайков под этим постом и 80 под этим комментарием! Неужели не видите свою ничтожность???", "Слушайте,вы так часто про возраст пишите,что видимо больная тема для вас. Бетон иногда заливают,чтобы там цифры поставить : помним,скорбим! А в России мы будем развивать российскую культуру ,чтобы нормальные люди воспитывались, а не те, кто 80 лайков собирают и считают себя исключительными. Пока-пока - мне больше вы не интересны!".

zapashny.ru Дрессировщик Эдгард Запашный.

Эдгард даже предложил смельчакам зайти в вольер: "Сразу поумнеете, ну, или просто легче станете - тоже польза".

Фанаты Асмуса попытались успокоить разбушевавшегося дрессировщика: "Ну не тратьте вы свое время на это. Чем больше вы отвечаете на подобные комменты, тем больше их будет. ...Не отвечайте на неконструктивную критику эту! Доказать все равно ничего не докажете, сохраняйте достоинство в сети (оного у вас и так никто не отнимет, просто не надо, прошу)".

Отметим, Запашных не раз обвиняли в жестоком обращении с животными. Журналист Сергей Доренко называл Запашного "звероубийцей" с "мозгом четырехлетнего ребенка". А известный блогер Илья Харламов заявлял, что братья Запашные - "обыкновенные живодеры".По словам блогера Натальи Радуловой, она часто встречает информацию о том, что Запашные отдают стареньких животных, которые больше не годятся для выступлений, на притравочные станции.

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