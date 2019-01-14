2019-01-14T14:29:17+03:00
Экономика

Год только начался, а инфляция набрала 0,5%

Сможет ли правительство сдержать цены в рамках своих прогнозов?
Александра КОЗЛОВА
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Аналитики прогнозируют основной скачок цен на начало весны.Аналитики прогнозируют основной скачок цен на начало весны.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Цены на продукты питания в первые дни нового года росли в два раза сильнее, чем год назад. Росстат отчитался, что с 1 по 9 января 2019 г. инфляция составила 0,5%. В прошлом году за эти же дни - всего 0,2%. Полпроцента, кажется, мизер. Но нас это нервирует. Мы иронизируем над "девятком" яиц вместо "десятка". Но понятно, что в каждой шутке - доля тревоги, и она растет.

Больше всего в новом году в магазинах подорожали свежие овощи. Огурцы – на 8,4%, помидоры – на 6,1%, капуста – на 4,6%. В пределах 1% выросли цены на гречку, муку, сахар, хлеб, рыбу, сосиски, молоко, сметану, сыры, мясо и курицу. Это только первое эхо увеличения НДС на 2% и роста цен на топливо. Аналитики Центробанка прогнозируют основной скачок цен на март-апрель. Судя по их прогнозу инфляция может разогнаться к этому моменту до 6%. Правда, потом опуститься до привычных уже 4%.

- По нашим данным, инфляция будет высокой первые месяцы года и достигнет пика к апрелю. А вот что будет дальше, зависит от курса рубля и от того, как экономика отреагирует на повышение НДС, - рассказал "КП" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, - Высока вероятность, что в итоге рост цен будет сильно выше целевого уровня. Но насколько выше - станет понятно только к лету. Почему все сейчас так внимательно следят за инфляцией? Потому что сейчас фактически определяется ее динамика на весь год.

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Рост цен можно считать по-разному. Либо по календарному году (с 1 января по 31 декабря), либо с любой аналогичной точки в прошлом году (допустим, с 30 марта по 30 марта). Разница может быть существенная (подробности)

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