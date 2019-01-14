Ах какой был султан: чем турецкие мелодрамы лучше наших

На Первом канале идет сериал «Султан моего сердца»: снято в Турции, некоторые актеры - наши. Вклад турецких любовных сериалов в мировую художественную культуру вполне соизмерим с ценностью российских телевизионных мелодрам, то есть равен примерно нулю. Чтобы смотреть продукцию турецкого Голливуда, нужно обладать завидным терпением - каждая серия длится под два часа (наши каналы часто делят их на несколько — в оригинале «Султан...» - это 8 серий, а у нас 24), и отвергать драматургию в принципе. Сказки братьев Гримм устроены сложнее и непредсказуемее, чем вот это все. В целом это, как говорится, дикий треш и ад, над которым классно разок поугорать, если нормальные сериалы временно закончились.

Но если вытерпеть хотя бы половину серии, наступает прозрение.

Султан моего сердца .

Турецкий любовный сериал — это вполне конкретный жанр, особенно если он еще и «исторический». Красивый и умный султан (турки очень трепетно относятся к детям, кошкам и своему османскому прошлому) влюбляется в простую девушку, часто славянского происхождения - вот основа десятков и сотен проектов. Тамошние сценаристы сочиняют совсем как наши - не особо просыпаясь и нисколько не заботясь о достоверности. Но то, что потом происходит на экране, можно обозвать как угодно, только не халтурой.

Турецкий любовный сериал — это вполне конкретный жанр, особенно если он еще и «исторический».

Турецкие актеры не играют — они живут, совсем как у Станиславского написано. Вы будете смеяться, но их сериалы про любовь - это психологические драмы, когда важны паузы и игра без слов. Где у нас играют без слов? В большом кино и тяготеющих к ним штучных сериалах.

Когда в наших мелодрамах на Первом или «России 1» молчат, ощущение, что актеры время тянут, хронометраж отрабатывают. А вот у турков…

В кадре султан и женщина — не помню, как зовут героиню, но, в общем, это его женщина, с которой он больше не хочет быть, потому как уже влюблен в юную славянку. И женщина это понимает. Скажет реплику и молчит. И в этих ее паузах слышно, как рушатся ее надежды и закипает гнев. А она при этом молчит.

У нас бы как было? Актриса так бы и сказала для непонятливых: «У меня только что разрушились надежды и я испытываю гнев!».

А как в ответ молчал султан, превращаясь из монарха в трусливую собаку. А она гордо ушла, взмахнув плащом. Ну театр же, Шекспир!

Пару лет назад я был в павильоне под Стамбулом, где снимали в том числе «Султана Великолепного» - рейтинговую историческую мелодраму. Съемок в тот день не было, мы ходили по декорациям древнего города под открытым небом и общались с продюсерами, актерами, простыми работниками площадки. Каждый из них рассказывал о своей работе так, как будто это масштабный проект ну, скажем, Бертолуччи или Тарантино, и на «Оскар» они совершенно точно претендуют. Любовь, страсть к работе была в глазах, жестах, интонациях. А ведь они всего-то снимают несложные телесказки для домохозяек.

Актриса Александра Никифорова в сериале "Султан моего сердца". Фото предоставлено создателями сериала

На наших площадках тоже приходилось бывать. Не раз и не два и режиссер, и некоторые актеры не скрывали, что сериал для них - не слишком уважаемая работа ради хлеба, а по-настоящему играть они будут в кино. Они настолько не любили свою работу, что открыто рассказывали об этом журналистам.

Может быть, не все, но очень многие наши любовные (да и не любовные тоже) сериалы сняты с фигой в продюсерско-режиссерско-актерском кармане: нате вам, жрите низкопробный комбикорм, как вы любите. «Она приехала из глубинки и влюбилась в красивого и богатого, но ее обманули, но потом у нее все стало хорошо», ага.

Актер Андрей Руденский. Фото предоставлено создателями сериала

У турецких сериалов есть свой стиль и шарм. В них есть, простите, любовь. Нашей молодой актрисе Александре Никифоровой очень повезло, что ее пригласили в «Султана...». В силу своего пола и эстетических предпочтений я никогда не стану поклонником этого и похожих проектов, но тружеников турецкой сериальной индустрии уважаю безмерно.

Первый канал

«Султан моего сердца»

Понедельник-четверг, 21.45.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Султан Махмуд II: каким на самом деле был правитель Османской империи — главный герой сериала «Султан моего сердца»

В новом сериале «Султан моего сердца» (Первый канал) действие разворачивается в Османской империи, в первой половине XIX века. Это годы правления Махмуда II.

История любви россиянки и султана, конечно, выдуманная. Но сам правитель очень заметная фигура в истории Турции (подробности)