2019-01-14T17:19:13+03:00
Спорт

Кокорина в СИЗО водят в душ раз в неделю

Футболисту нужны массажи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кокорин заявил, что его беспокоит колено, но к тюремным врачам он обращаться не хочетКокорин заявил, что его беспокоит колено, но к тюремным врачам он обращаться не хочетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Футболисту Александру Кокорину, которого обвиняют в причинении легкого вреда здоровью главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, приходится нелегко в СИЗО. Мало того что у спортсмена обострилась старая трама, так ему еще и мыться разрешают только раз в неделю.

Кокорин заявил, что его беспокоит колено, но к тюремным врачам он обращаться не хочет, так как в условиях изолятора ему никто не сможет оказать такую помощь. "Такой услуги просто нет. Ему же массажи нужны, чтобы он в воде ногу разрабатывал... Но по факту в СИЗО Кокорина водят в душ раз в неделю. Где нет никакой ванны, куда можно погружать ногу", - разоткровенничалась заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, изолятор - не то место, где можно восстанавливаться после спортивной травмы: "Это просто невозможно и нереально. Как вы себе такое представляете? Я не помню случаев, чтобы для кого-то привели спортивного врача, и он делал игроку массаж и так далее. Никто никогда в СИЗО не будет оказывать реабилитационные мероприятия... Все, что могли, врачи сделали для него. Я звонила в Медуправление и спрашивала про всю эту историю". В учреждении ответили, что медчасть настолько мала, что ничего не сделать в воде.

Меж тем в ближайшее время в СИЗО планируют определиться с датой и форматом футбольного матча. Сейчас эти вопросы находятся на согласовании, передает "СЭ". Готовность принять участие в игре изъявили Павел Мамаев и Кирилл Кокорин - младший брат Александра.

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Колено у спортсмена ноет и болит. По словам Александра, чтобы вернуться на футбольное поле ему понадобится курс интенсивных тренировок и помощь спортивных врачей. На это уйдет не менее месяца.(подробности)

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