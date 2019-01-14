Кокорина в СИЗО водят в душ раз в неделю

Футболисту Александру Кокорину, которого обвиняют в причинении легкого вреда здоровью главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, приходится нелегко в СИЗО. Мало того что у спортсмена обострилась старая трама, так ему еще и мыться разрешают только раз в неделю.

Кокорин заявил, что его беспокоит колено, но к тюремным врачам он обращаться не хочет, так как в условиях изолятора ему никто не сможет оказать такую помощь. "Такой услуги просто нет. Ему же массажи нужны, чтобы он в воде ногу разрабатывал... Но по факту в СИЗО Кокорина водят в душ раз в неделю. Где нет никакой ванны, куда можно погружать ногу", - разоткровенничалась заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, изолятор - не то место, где можно восстанавливаться после спортивной травмы: "Это просто невозможно и нереально. Как вы себе такое представляете? Я не помню случаев, чтобы для кого-то привели спортивного врача, и он делал игроку массаж и так далее. Никто никогда в СИЗО не будет оказывать реабилитационные мероприятия... Все, что могли, врачи сделали для него. Я звонила в Медуправление и спрашивала про всю эту историю". В учреждении ответили, что медчасть настолько мала, что ничего не сделать в воде.

Меж тем в ближайшее время в СИЗО планируют определиться с датой и форматом футбольного матча. Сейчас эти вопросы находятся на согласовании, передает "СЭ". Готовность принять участие в игре изъявили Павел Мамаев и Кирилл Кокорин - младший брат Александра.

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