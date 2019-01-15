Мадонна на «Евровидении-2019»: согласие получено, осталось договориться о цене

Пока Россия гадает на кофейной гуще, кто же представит нашу страну на конкурсе, который пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, местные организаторы готовят европейцам пышный приём.

Новости все поступают, и не могут не радовать. Ведущей конкурса станет красавица Бар Рафаэли, известная миру, как самая красивая женщина 2012 и 2013-го года, а также бывшая девушка сердцееда Леонардо Дикаприо. Уже хорошо. Потом, пресс-секретарь тель-авивского муниципалитета Гиди Шмерлинг с огромным энтузиазмом поделился масштабом грядущего евросмотра: - «Мы покажем туристам, что такое "город, который никогда не спит", в парке Чарльз Клор и Дельфинарии праздник будет продолжаться всю неделю, 24 часа в сутки. Мы дадим им почувствовать атмосферу этого города».

Звучит немного угрожающе, но еще более угрожающе выглядят цены на жильё во время евронедели. 200 - 300 000 рублей - средняя стоимость двухместного номера в Тель Авиве за 7 дней. Местные журналисты заметили, что спустя буквально 3 недели после объявления времени и места «Евровидения 2019», цены в некоторых отелях выросли почти на 90 процентов. Но сильно вряд ли поклонники конкурса будут тратить такие деньги на жильё. Тем более что власти распорядились разбить палаточный городок, рассчитаный на 2000 гостей. Будут простые варианты (ставь свою палатку и живи) и навороченные временные домики, уже за более высокую цену - с ванной комнатой и личным санузлом.

Компенсирует все неудобство красочное шоу, и крутые гости. По сообщениям местной прессы, сейчас активно идут переговоры с самой Мадонной. Артистка, конечно, не станет одной из участниц, а если и появится, то в качестве приглашённой гости во время интервал-акта. По словам издания Ynet, принципиальное согласие поп-дивы уже получено, и сейчас идут активные переговоры по поводу цены.

На самом деле артистам действительно стоит рассматривать эту площадку, как отличный инструмент для пиара. Как это в 2016-м году сделал Джастин Тимберлейк, презентовав на многомиллионную аудиторию свою новую песню. Но, конечно, если Мадонна все же решит финансовый вопрос, это выступление станет действительно легендарным, учитывая ее статус мировой поп-иконы.

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Евровидение-2019 в Тель-Авиве: музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая

Стала известна дата проведения Евровидение-2019 в Тель-Авиве. Музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая. "64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском в центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг - 16 и субботу 18 мая", - сообщили в пресс-службе организатора конкурса (подробности).