В Британии начинаются «недели безумия».

«Наш премьер-министр горит синим пламенем», - усмехается коллега из лондонской газеты. Когда я говорю, что это очень уж мрачный вывод, журналист отвечает: «Скажу еще резче. Я вообще не уверен, что через несколько лет Великобритания останется на географической карте».

Такое мнение нередко слышу в эти дни в связи с начинающимися здесь, как написала «Таймс», «неделями безумия». 15 января завершаются очень важные дебаты в парламенте. Они посвящены брекситу – выходу страны из ЕС, который должен состояться 29 марта. Условия сделки с Брюсселем, которые предлагает глава правительства Тереза Мэй, вызывает у депутатов Вестминстера шквал острой критики. Эксперты уверены, что на голосовании после дебатов по этому плану Тереза Мэй потерпит сокрушительное поражение.

Что дальше?

В этой ситуации премьер-министру, хочешь не хочешь, придется выступить со специальным заявлением и признать волю Вестминстера. Вероятно, она объявит о том, что Британия покинет ЕС вообще без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

Следовательно, жди сильнейших взрывов. Развод без сделки вызовет бунт среди депутатов, включая даже тех, кто представляет правящую консервативную партию. Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин, видимо, обратится к парламенту с предложением объявить вотум недоверия правительству. Если депутаты поддержат его, будут назначены досрочные парламентские выборы.

Такое развития событий – отнюдь не гадание на кофейной гуще, а анализ, который делает большинство британских политологов. Не удивительно, что очень многие жители Альбиона чрезвычайно встревожены. Особенно их беспокоит расставание с ЕС без договоренностей. Ведь это приведет к резкому повышению пошлин, росту цен и безработицы, рецессии, дальнейшему обесцениванию фунта стерлингов. Страну уже захлестнули митинги и демонстрации протеста. Власти боятся и террористических актов. На улицах Лондона сейчас гораздо больше полицейских, чем несколько дней назад, а возле Вестминстера появились новые металлические столбы.

Другие сценарии

Они не исключены. Вовсю идут разговоры о новом референдуме о выходе из ЕС. Тереза Мэй неутомимо повторяет, что в таком случае «люди разуверятся в британской демократии», но кому интересна ее точка зрения, если она покинет кресло премьер-министра?

Правда, мой коллега из лондонской газеты не случайно упомянул о географической карте, на которой не окажется Великобритании. Если Лондон проведет новый референдум, Шотландия тоже может сделать вторую попытку (первая была четыре с половиной года назад) получить в результате плебисцита независимость. И, глядишь, обретет ее. Не соблазнится ли потом и Северная Ирландия? Тогда Англия останется в обнимку только с Уэльсом. Однако там тоже есть силы, добивающиеся суверенитета.

Впрочем, на днях несколько британских крупных бизнесменов, спонсировавших референдум о выходе Альбиона из ЕС в 2016 году, заявили, что «развод» вообще может не случиться. Мол, власти «потопят» его в бюрократических формальностях и всевозможных уловках.

Как же выбираться из тупика?

Короче, взрывоопасных проблем, трудностей и политического хаоса полным-полно, а час икс – 29 марта, когда Великобритания расстается с ЕС – неумолимо приближается. Комментируя ситуацию, лондонские эксперты подчеркивают необходимость обновить и изменить правительственный курс. В том числе в международных делах. Здесь обращают внимание на то, что премьер-министру не помогают провокации, включая беспрецедентную кампанию с «отравлением Скрипалей». А ведь Тереза Мэй очень рассчитывала на нее…

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