Владимир Путин: Церковный раскол на Украине нужен, чтобы провести предвыборную кампанию Порошенко

Владимир Путин накануне визита в Белград дал интервью сербским СМИ, в котором высказался о ситуации с НАТО, строительстве газопроводов и украинском кризисе

"ТУРЕЦКИЙ ПОТОК" МОЖЕТ ПРОЙТИ ПО СЕРБИИ

- Сейчас «Газпром» прорабатывает разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода в европейском направлении. Один из них предусматривает транспортировку топлива по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. В этом случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать его транзит. Разумеется, это принесёт ощутимую выгоду сербской экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит энергобезопасность страны. При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, учитываться позиция Еврокомиссии. Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны – члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя.

НАТО ДОЛЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ

- Мы неоднократно заявляли, что считаем курс на расширение НАТО пережитком «холодной войны», ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией. Сегодня альянс пытается укрепить своё присутствие на Балканах. Однако тем самым он лишь воссоздаёт разделительные линии на европейском континенте, грубо нарушает принцип неделимости безопасности. Всё это в конечном счёте ведёт не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряжённости в Европе.

РОССИИ НЕ НУЖНА ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

- Мы не собираемся закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений. Несмотря на объявленное США намерение выйти из Договора, мы открыты для продолжения диалога по поиску путей его сохранения. Россия твёрдо и последовательно выступает за оздоровление международной обстановки в целом, которая остаётся напряжённой. И добавлю – непредсказуемой. Причём во многом такое положение и сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств. В результате усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия.

- Украинское руководство, которое активно поддерживают США и Константинопольский патриархат, провело так называемый объединительный собор. Была сделана попытка легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие на Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов. Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель – разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы».

Ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт – мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности «Православной церкви Украины». На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях. При этом она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима.

Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями. И тем не менее оно готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть.

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