"Она готова умереть": скандалистку Елену Бойко выгнали из России

В среду, 16 января, из России выдворили гражданку Украины Елену Вищур (Бойко), известную своим скандальным участием в российских ток-шоу. Уроженка Львова застряла в нейтральной зоне между Россией и Украиной.

"Бойко покинула территорию России и находится в нейтральной зоне между странами с отметкой о запрете въезда в Россию в паспорте. Сейчас у нее открыт только один путь - на Украину, в Харьков», - сообщил в Facebook ее коллега по телевизионным эфирам Руслан Осташко.

Руслан Осташко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже он добавил, что записал обращение Елены Бойко по телефону: "Она в слезах. Надежда и вера ее покидают. Говорит, что ей уже все равно и она готова умереть. Тяжело. Украинские пограничники пришли за Еленой Бойко на нейтральную территорию и забрали ее".

В свою очередь, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал позором историю с выдворением Елены Бойко, которая выступает против современных бандеровцев и критикует нынешнюю украинскую власть. "Не исключаю, что у нее были проблемы с нахождением на территории Российской Федерации. Возможно она не оформила соответствующим образом документы на пребывание в нашей стране. Она очень яркая личность, регулярно выступала в политических передачах российского телевидения. То, как она искренне обличала нынешние украинские власти вызывало уважение к этому человеку. Трудно найти сейчас среди украинцев, находящихся на территории России, такого последовательного противника режима Порошенко, который бы столь открыто его обличал", - заявил эксперт.

По его словам, каждый, кто пытался на телевизионных шоу сравнивать СССР с фашистской Германией, всякий раз получал от Елены Бойко по голове, причем в буквальном смысле. "Против нее на ее родине возбудили дело о государственной измене, именно за высказывания о преступности действий режима Порошенко. Сегодняшнее ее выдворение очень похоже на выдачу Гитлеру его самого ярого противника, только из-за того, что у него проблемы с документами. Взгляните на радостные возгласы нацистов, которые узнали о том, что Бойко везут в Харьков", - заключил Манукян.

Решение о депортации журналистки было принято в середине декабря Преображенским судом Москвы. В судебном заключении говорилось, что гражданка украинка незаконно проживала в России с середины 2016 года. На нее был наложен штраф за нарушение миграционного законодательства. Сразу после заседания Вищур поместили в спецприемник. На Украине ей грозит суд по нескольким уголовным делам, в том числе - госизмена и посягательство на территориальную целостность, поскольку она высказывалась против Украины.

Бойко - частая участница российских политических ток-шоу на федеральных каналах, где делала неоднозначные заявления. К примеру, во время программы "На самом деле" на Первом канале она предположила, что вместо депутата Дениса Вороненкова на Украине был убит его двойник, а сам политик скрылся от кредиторов.

До этого она ввязалась в драку в студии программы «Место встречи» на НТВ. Тогда в ходе перепалки Бойко вместе с Осташко, не выдержав хамского поведения польского журналиста Томаша Мацейчука, бросились на него с кулаками.

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