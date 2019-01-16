2019-01-16T14:43:07+03:00
В мире

"В руководстве ЕС одни истероиды и маразматики": Депутат Бундестага о Брексите

По его словам, у Германии есть план Б на случай выхода ситуации из-под контроля.
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Брэксит стал настоящей головной болью для ЕС и Британии.Брэксит стал настоящей головной болью для ЕС и Британии.Фото: REUTERS
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Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал, что Германия готова к любым сценариям выхода Великобритании из Евросоюза. Но все же в Берлине хотят, чтобы Брюссель и Лондон смогли заключить сделку.

- Мы предприняли все возможные меры, чтобы минимизировать последствия от возможного «жесткого» Брексита. Но при этом крайне важно его избежать, и мы можем добиться этого, - сказал министр. - Я уверен в этом, поскольку никто не хочет хаоса. Ведь от Брексита проиграют все в Европе.

ДЕПУТАТ БУНДЕСТАГА: ЕС НАДО РЕКОНСТРУИРОВАТЬ

- Брексит - нормальная реакция на неадекватное поведение Брюсселя, который перетянул на свою сторону все полномочия, все важные институты и решения. И тем самым пытался забрать суверенитет у стран содружества, - рассказал «КП» депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. - Выход Британии - это попытка вернуть ЕС к первоначальному замыслу. Я имею в виду содружество суверенных государств, имеющих одну общую границу и единое экономическое пространство. А теперь Брюссель пытается доказать, что выход из ЕС неизбежно повлечет какие-то штрафные санкции.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Фото afd-fraktion-hamburg.de

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Фото afd-fraktion-hamburg.de

Конечно, беспорядочный выход Британии негативно повлияет на всех. Мы ведь говорим не о развале ЕС, а о реконструкции этого содружества в правильном направлении. Я знаю, что у Германии есть план Б. Я не знаю деталей этого плана, но надеюсь здравый смысл восторжествует. И вернувшие себе суверенитет государства сохранят единое экономическое пространство.

В НЫНЕШНЕМ ВИДЕ ЕВРОСОЮЗ НЕЖИЗНЕСПОСОБЕН

- Европейское сообщество - это больной конструкт, - продолжает немецкий депутат. - В ЕС нет конструктивного, логического, прагматического решения. Одни эмоции. Все, что они говорят и делают, основано на каком-то идеологическом и истерическом маразме. Это похоже на агонию. Это показывает, что выжить при таком подходе к проблеме не может ни семья, ни фирма, ни государство, ни Евросоюз. Мне жаль, что в руководстве ЕС сидят маразматики, для которых идейная составляющая важнее благосостояния собственного народа.

Европейский союз, как добровольное содружество суверенных государств - это одно. Это надежда всего мира. Но, к сожалению, сейчас этого нет. Я надеюсь, что выборы в этом году приведут в Европарламент другие силы, которые вышвырнут оттуда весь этот сброд.

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