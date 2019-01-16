Путин - о взрыве в Магнитогорске: Это будет стоить более миллиарда рублей, но дом надо расселить

Уже само появление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в зале, где должно было пройти совещание президента с членами правительства, наводило на определенные мысли. Не по чину главам регионов сидеть за этим столом. Если, конечно, не запланировано ничего из ряда вон выходящего.

А когда Владимир Путин начал встречу с доклада главы МЧС по ситуации в Магнитогорске и Шахтах, где произошли обрушения части домов после взрывов газа, стало окончательно понятно, что предстоит что-то особенное.

- Что-то дополнительно нужно сделать для оказания помощи людям? - спросил президент, выслушав доклад по трагедии в Шахтах.

- Пока нет, - ответил Зиничев. - Все работает, люди размещены.

- Гибель каждого человека – это большая беда и большая трагедия, но в Магнитогорске масштаб еще больше, там 39 погибших, из них шесть детей, это действительно настоящая катастрофа, - развел руками Путин. - На данный момент что там происходит?

- В настоящее время продолжает работу правительственная комиссия по оказанию всесторонней адресной помощи, - доложил министр. - Правительству области из Резервного фонда выделены средства в размере 65 миллионов рублей, из которых 46 миллионов рублей выплачены, в том числе 28 миллионов рублей членам семей 28 погибших граждан. По остальным 11 погибшим выплаты будут доведены после установления местонахождения родственников и определения степени родства. Правительству области также выделены средства до 147 миллионов рублей для обеспечения граждан жилыми помещениями.

- Сейчас самая главная задача – это обеспечение квартирами семей, потерявших квартиры, - поддержал губернатор Челябинской области. - Мы признали уже аварийным, кроме седьмого подъезда, и восьмой подъезд, то есть речь идет о 104 квартирах. Именно на эти 104 квартиры и выделены деньги в размере 147 миллионов рублей. Уже сегодня одна квартира куплена, вчера еще была куплена, сегодня еще две люди присмотрели. Пока идут во вторичное жилье. Многие идут с увеличением квадратных метров, доплачивают до этих сумм, то есть практика началась.

Состояние самого дома было неоднозначным.

- Сейчас идет демонтаж седьмого и восьмого подъездов, - рассказал Дубровский. - Из примыкающих подъездов – пятый, шестой, девятый, десятый – люди отселены, такую рекомендацию нам дали. В остальных подъездах люди живут, экспертиза подтвердила безопасность проживания там.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686015" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске разделят на два здания дом, где произошёл взрыв.

- Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом, - отреагировал не доклад Путин. - Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег, я думаю, что свыше миллиарда – 1 миллиард 300 миллионов по предварительным подсчетам. Нужно пойти навстречу людям и дом расселить целиком, всем предоставить жилье.

Президент определил три источника финансирования такого решения - региональный и федеральный бюджеты и магнитогорский комбинат.

- Сделайте это в самые короткие сроки, и представьте, пожалуйста, ваши предложения по поводу того, что может быть сделано на этом месте, - поручил глава государства. - Или новое строительство, либо парк сделать, еще что-то, но вам виднее на месте. Дом нужно расселить.

И по Шахтам, конечно, все нужно сделать, довести до конца, проследить, чтобы люди получили все средства, которые причитаются по закону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685036" frameborder="0"></iframe> Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

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