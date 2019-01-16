2019-01-16T20:14:31+03:00
Звезды

Николай Басков пообещал, что проведет свадьбу Виктории Лопыревой

Певец поддержал свою бывшую невесту и ее нового спутника
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Николай Басков и Виктория Лопырева расстались в январе прошлого года, но сохранили дружеские отношенияНиколай Басков и Виктория Лопырева расстались в январе прошлого года, но сохранили дружеские отношенияФото: Личный архив
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В минувшие выходные в Сеть попали фотографии беременной Виктории Лопыревой, которая отдыхала на пляже Майами с бизнесменом Игорем Булатовым, который ранее был женат на дочери владельца компании «Ташир». Виктория подтвердила, что Игорь Булатов тот самый мужчина, от которого она ждёт малыша.

Однако не все порадовались союзу Виктории и Игоря Булатова. Ольга Бузова высказалась в соцсетях, мол, нехорошо уводить мужчину из семьи. Хотя Ольга сама в свое время встречалась с женатым футболистом Тарасовым, у которого на тот момент была маленькая дочь. Плюс ко всему Бузова до сих пор не может простить, что Лопырева и Басков вели свадьбу Тарасова и его новой спутницы.

С отцом своего ребёнка бизнесменом Игорем Булатовым Виктория сейчас отдыхает в Майами Фото: Личный архив

С отцом своего ребёнка бизнесменом Игорем Булатовым Виктория сейчас отдыхает в МайамиФото: Личный архив

Сам Игорь Булатов в коротком интервью сказал, что предыдущие отношения уже давно завершил, просто не афишировал этот факт в прессе. Плюс ко всему появились сообщения, что якобы Лопырева была подругой бывшей жены Игоря Булатова. Однако сама Виктория говорит, что была шапочно знакома с экс-супругой своего спутника и ее семьёй. Виделись на мероприятиях и если и общались, то по рабочим вопросам.

Андрей Малахов, который дружен с семьёй владельца компании «Ташир», сказал в интервью журналу «Стархит»:

«Больше всего мне жаль Николая Баскова, который так грезил и мечтал отправиться под венец с Викторией на моей программе. Я представляю, как разбито сердце Баскова!»

Мы дозвонились до Виктории Лопыревой и поинтересовались, как на ее беременность и новый роман отреагировал Николай Басков, с которым она рассталась в январе прошлого года.

- Как только новость появилась в «КП», то одним из первых поздравил и поддержал Коля Басков, - поделилась с «Комсомолкой» Виктория Лопырева. - Он мне сказал: «Не обращай внимания на тех, кто сейчас что-то говорит и пишет, солнце. Самое главное, что скоро ты станешь мамой, а остальное зависит от него. От таких союзов получаются очень красивые дети». Коля в своём сообщении написал, что, как и обещал, будет вести мою свадьбу, - добавила Виктория Лопырева.

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В конце октября «Комсомолка» сообщила о том, что посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева беременна. И отец будущего ребенка вовсе не Николай Басков, за которого красавица собиралась замуж (подробности).

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Виктория Лопырева подтвердила, что отдыхает в Майами с отцом своего ребенка

Накануне прессе стало известно имя отца ребенка Виктории Лопыревой - это бизнесмен Игорь Булатов, ранее женатый на дочери владельца компании «Ташир». Евгения Вячеславова, представительница господина Булатова подтвердила, что пара рассталась уже довольно давно, однако по каким-то причинам не распространялась об этом, что и вызвало волну различных слухов. Сейчас Игорь Булатов находится в Майями со своей возлюбленной Викторией Лопыревой (подробности).

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