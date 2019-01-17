2019-01-17T15:09:14+03:00
Политика

Константин Затулин: Депортация Елены Бойко на Украину позорит нашу страну

Депутат рассказал, почему за все постсоветское время ни один человек в нашей стране не получил политического убежища
Алексей ИВАНОВ
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Константин ЗатулинКонстантин ЗатулинФото: Иван МАКЕЕВ
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1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН давно выступает за миграционную амнистию для беженцев из Украины.

«КП» спросила у Константина Федоровича, почему украинская Елена Бойко так и не смогла получить политическое убежище в России. А теперь выдворена "на съедение" киевским властям, против которых она всегда выступала.

- Сколько в России политэмигрантов? Почему так сложно получить политическое убежище в нашей стране?

- Ответ на первый вопрос - 0. Ни один человек не получил в России статус политэмигранта за все постсоветское время. И это несмотря на то, что в 1997 году Ельцин выпустил указ о праве на политическое убежище в России. Но был составлен он таким образом, что фактически нуждающиеся в убежище люди не могли его получить.

- Почему? Какие положения ельцинского указа не давали права на политическое убежище?

- По тому указу политическое убежище не предоставлялось двум категориям.

1. Людям с гражданством странам, имеющим безвизовый режим с Россией. То есть, в первую очередь, странам СНГ.

2. Людям из стран с «развитыми демократическими институтами» (формулировка из указа). Читай: из западных стран. Список стран с развитыми демократическими институтами наш МИД должен был каждый год предоставлять в администрацию президента, но, как я недавно выяснил, никто этого не делал.

- Почему Ельцин не хотел давать политическое убежище именно людям из стран СНГ и стран Запада?

- Это была уступка вождям Средней Азии и Закавказья, которые переживали, что их политические противники будут оседать в Москве. И со второй стороны, попытка в очередной раз прогнуться перед Западом и показать, что мы ничего против него не замышляем.

- В декабре 2018-го Владимир Путин отменил эти наиболее одиозные положения указа о предоставлении политического убежища. Так почему же Елену Бойко все же депортировали?

- Очевидно, эта история произошла в тот момент, когда схема по предоставлению убежища уже была изменена, но новые правила еще не применяться. Хотя указ вступил в силу. Классический случай, когда практика не поспевает за теорией. Правоохранительные органы должны осознать необходимость особого отношения к тем людям, которые ищут политического убежища в России. Пока же они живут старыми представлениями. Депортация Елены Бойко на Украину позорит нашу страну, так же как и предыдущий вопиющий случай, когда женщину, противницу киевского режима, отправили на Украину, а затем она покончила с собой в камере днепропетровского СИЗО.

- Но Россия не выдает Украине, например, Виктора Януковича. Получается кого-то мы депортируем, а кого-то нет. Все дело в желании?

Безусловно. Я не знаю, какой статус у Януковича, но они так же не получил политическое убежище. Возможно, каким-то образом он приобрел гражданство Российской Федерации или статус беженца, хотя в последнее время это сделать тоже проблематично. Самая распространенная практика - это предоставление временного убежища.

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