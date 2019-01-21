Ранним утром 21 января 2019 года произошло уникальное полное лунное затмение. Сайт KP.RU вёл онлайн-трансляцию небесного шоу. На протяжении 4 часов мы показывали затмение с 6 разных точек планеты. Но если у вас нет времени смотреть всю трансляцию - насладитесь минутной выжимкой лучших кадров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687365" frameborder="0"></iframe> Всё лунное затмение 21 января 2019 года за одну минуту.А вы разглядели этим утром на небе кровавую Супер-Луну? Если нет - не расстраивайтесь. Все лучшие кадры - в нашем ролике.

Это лунное затмение было особенным по нескольким параметрам. Во-первых, Луна близко подошла к Земле - спутник находился всего в 357 336 км от нашей планеты. Конечно, благодаря этому увеличился её видимый диаметр. Такое явление называется Супер-Луной. Во-вторых, мы могли наблюдать красную тень на поверхности спутника. Это называют устрашающим термином - «кровавая Луна» (подробности)

На самом деле ничего страшного в кровавой Супер-Луне нет. По крайней мере, данные многочисленных научных исследований доказывают, что на здоровье человека затмение не отражается.

Лунное затмение в Брюсселе (Бельгия)Фото: REUTERS

Лунное затмение в Харбине (Китай)Фото: REUTERS

Лунное затмение в Латцене (Германия)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С этим мнением не согласны астрологи. Они считают, что затмения привносят судьбоносные ситуации в жизнь многих людей.

Следующее полное лунное затмение состоится только в 2025 году.