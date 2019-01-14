Обездвиженную актрису Терехову спасают всем миром

Союз кинематографистов России начал сбор денег для актрисы Маргариты Тереховой. Звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" прикована к постели.

По мере возможности семья обеспечивает ей достойный уход, есть помощь и от Театра Моссовета. "Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние, - говорится в сообщении на сайте организации. Там же приводятся банковские реквизиты для помощи 76-летней актрисе.

annaterekhovaclub Звезда фильма "Д Артаньян и три мушкетера" прикована к постели

Ранее дочь народной артистки России, актриса Анна Терехова попросила о финансовой помощи на лечение матери, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера. "Честно говоря, я не хочу что-то говорить, просто поблагодарить и попросить, как говорится, помочь по силам и возможностям», - цитирует ее ТАСС.

Представительница Гильдии актеров кино России сообщила, что планирует взять на себя часть расходов семьи Тереховой на ее лечение. "Вероятно, это будет не особо много, но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры, мы возьмем на себя", - цитирует представительницу гильдии РИА «Новости».

Советская актриса Маргарита Терехова известна по ролям Миледи в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", графини Дианы в картине "Собака на сене", "Бегущая по волнам" Павла Любимова, "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова. Сама она называла своим любимым фильмом "Зеркало" Андрея Тарковского.