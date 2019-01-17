Что дарили Владимиру Путину

Президент Сербии Александр Вучич 17 января подарил российскому лидеру Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша. Встреча глав государств состоялась в Белграде.

Проходя в зал для переговоров делегаций, российский лидер заметил своего будущего питомца и сказал: "Симпатяга!". Пушистого щенка Путину вручили в узком составе после завершения встречи с Вучичем.

Путину подарили в Белграде шарпланинскую овчарку.Четырехмесячный питомец по кличке Паша Путину понравился, о чем президент сказал собравшимся. Подписывайтесь на официальный канал Новости на Первом Канале на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски. https://www.youtube.com/channel/UCKonxxVHzDl55V7a9n_Nlgg?sub_confirmation=1

Подарок, как известно, - это знак уважения. Оказать его на государственном уровне - вдвойне сложно. Чтобы не промахнуться с выбором, службы протоколов встречающихся лидеров обговаривают подробности. Впрочем, кажется весь мир знает, что Владимир Путин любит животных.

Паша — четырехмесячный щенок шарпланинской овчарки, которая водится на Балканах. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

ЖИВОТНЫЕ

Собаки

В 2000 году глава МЧС Сергей Шойгу подарил президенту щенка лабрадора. Собака по кличке Кони стала первым знаменитым на всю страну любимцем президента. Владимир Путин часто брал ее с собой на деловые встречи, в том числе с иностранными делегациями. В 2007 году президент привел Кони на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в резиденции Бочаров Ручей в Сочи, однако оказалось, что канцлер боится собак. Позднее Владимир Путин объяснил, что не знал о фобии своей коллеги, и извинился перед ней. Прожила Кони 15 лет, умерла в конце 2014 года.

В 2000 году глава МЧС Сергей Шойгу подарил президенту щенка лабрадораФото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2010 году Владимир Путин получил в подарок от главы правительства Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. Для выбора клички новому питомцу был объявлен конкурс. Победителем стал пятилетний Дима Соколов из Москвы, который предложил кличку Баффи.

В 2012 году еще одну собаку - породы акита-ину (тот самый Хатико) - президент получил от губернатора северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в знак благодарности за помощь в преодолении последствий цунами 2011 года. Щенка Путин назвал Юмэ, что в переводе с японского значит "мечта".

В 2017 году перед началом саммита глав СНГ в Сочи президент вновь получил в подарок собаку. Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подгадал с датой и преподнес российскому лидеру ко дню рождения алабая по кличке Верный.

В 2010 году Владимир Путин получил в подарок от главы правительства Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчаркиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Лошади

Впервые лошадь в качестве подарка Владимир Путин получил в 2000 году от губернатора Орловской области Егора Строева. Тот подарил президенту породистого орловского рысака.

В 2001 году глава Башкирии Муртаза Рахимов передал Владимиру Путину гнедого жеребца ахалтекинской породы по кличке Нагара.

Во время приезда в Нальчик в 2001 году от Кабардино- Балкарской Республики российскому лидеру подарили коня по кличке Казбич кабардинской породы.

В 2002 году от главы Киргизии Аскара Акаева президент получил иноходца новой выведенной киргизской породы по кличке Гюльсары.

В том же году король Иордании Абдалла Второй преподнес сразу трех коней - Ибн Маруфа, Хакима и Айзис.

Но самым известным подарком стал пони Вадик, которого в 2005 году вручил президенту глава Нижнекамска Ильсур Метшин. Пони принадлежит к самой маленькой в мире породе лошадей - фалабелла.

Тигры и леопарды

В 2008 году Владимир Путин получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка. Тигрица, которую назвали Маша, была передана в геленджикский "Сафари-парк".

В 2009 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прислал Владимиру Путину двух переднеазиатских леопардов (один из крупнейших подвидов леопардов в мире, известен также как кавказский барс). Хищников отправили под присмотр специалистов в сочинский питомник.

В 2008 году Владимир Путин получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коза

В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил Владимиру Путину символ наступающего года - белую козу по кличке Сказка.

НЕОБЫЧНЫЕ ПРЕЗЕНТЫ

Глава государства получал не менее интересные подарки во время своих поездок по стране или визитов заграницу.

В 2003 году главный тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев подарил от имени футболистов Путину золотую бутсу.

В 2005 году игроки футбольной команды ЦСКА, которые впервые в истории российского футбола завоевали кубок УЕФА, подарили Путину футболку золотистого цвета, выпущенную специально в честь победы в Кубке УЕФА. Надпись на груди гласила - "Победитель Кубка УЕФА 2004-2005 года", на спине - номер 1 и фамилия: Путин.

В 2005 году игроки футбольной команды ЦСКА, которые впервые в истории российского футбола завоевали кубок УЕФА, подарили Путину футболку золотистого цвета. Фото ТАСС/ Алексей Панов

В 2005 году, после совершения президентом первого полета на стратегическом бомбардировщике, летчики подарили Путину макет Ту-160 "Павел Таран".

В 2006 году командир атомной подводной лодки "Екатеринбург" подарил Путину Андреевский флаг и бутылку воды "крепостью 90 градусов широты", набранной на месте запуска баллистической ракеты на Северном полюсе.

В 2007 году патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй подарил российскому лидеру в память о подписании документа о восстановлении единства Русской православной церкви икону-складень с изображением Живоначальной Троицы, Владимирской иконы Божией Матери и иконы Новомучеников.

Вдова писателя Александра Солженицына в разные годы дарила Путину книги. Кроме того, Наталья Солженицына передала ему аудиоверсии произведений Солженицына на компакт-дисках.

В 2011 году на открытии мемориального комплекса "Хацунь" в Брянской области ветеран подарил Владимиру Путину советский рубль на счастье.

В 2013 году на открытии крупнейшей в мире выставки промышленных новинок в Ганновере канцлер Германии Ангела Меркель подарила Владимиру Путину часы с кукушкой, на которых изображен гербовый германский орел.

В 2014 году президент Аргентины Кристина Киршнер преподнесла Путину бандеон - вид ручной гармошки, под которую в Аргенитине танцуют танго. Она заявила, что это символ их дружбы и хороших отношений двух стран..

Кристина Киршнер преподнесла Путину бандеон - вид ручной гармошки, под которую в Аргенитине танцуют тангоФото: REUTERS

В 2015 году перед началом встречи Владимира Путина и премьер-министра Италии Маттео Ренци российскому лидеру преподнесли темно-синий галстук в мелкий цветочек, который символизирует итальянскую самобытность, и заколку для галстука.

В 2016 году король Бахрейна Хамад бен Иса аль Халиф дарил российскому лидеру меч Победы, изготовленный из дамасской стали и драгоценных металлов. Он выполнен по заказу самого короля.

Также глава государства получил подарок от женской сборной России по гандболу, победившей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ему подарили мяч, которым команда играла в финале.

В 2018 году глава российского государства находился с официальным визитом в Китае. Там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который подарил президенту один из древнейших музыкальных инструментов - арфу гуцинь. Его история насчитывает около трех тысяч лет. Вместе с ней китайский коллега подарил Путину глиняную статуэтку "нижэньчжан" с лицом самого российского лидера.

В 2018 году после церемонии награждения олимпийских призеров хоккеисты подарили Владимиру Путину красный свитер с номером 11 и шайбу.