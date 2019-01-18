2019-01-18T19:47:35+03:00
Общество

Магнитогорск поблагодарил «Ночных волков» за сбор средств пострадавшим

Мотоциклисты отдали выручку от байк-елки в помощь тем, кого коснулась трагедия
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Присланный Америкой дирижер с оркестром с огнеметамиПрисланный Америкой дирижер с оркестром с огнеметами
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В Новый Год и Рождество «Ночные волки» много лет проводят в Москве огненную, напичканную трюками и большими смыслами байк-елку на злобу дня. Есть тут и смелый волк, ищущий русскую мечту, и Статуя Свободы с долларами в глазницах, и засланный Западом в Россию дирижер с палочкой зла и оркестром из огнеметов, и непродажный патриот Кащей, кричащий с гигантского трона нетолерантное: «Давно плюю на Запад цвета голубого. Я Русь по-своему люблю и за нее порву любого»... И все это под музыку Чайковского, Бреговича, Кипелова.

На байк-елку в Москву традиционно привозят детей из Донбасса Фото: предоставлено пресс-службой

На байк-елку в Москву традиционно привозят детей из ДонбассаФото: предоставлено пресс-службой

Некоторые либеральные оппоненты ерничали, что в последние два года президентские гранты на это не дают, однако «волки» ставят представление собственными силами и по-прежнему выделяют на каждом спектакле места для инвалидов, детей из детдомов, гостей из Донбасса и других, попавших в трудную жизненную ситуацию. Исключением не стал и Магнитогорск, где 31 декабря обрушился подъезд многоэтажного дома. Трагедия, напомним, унесла жизни 39 человек.

- Мы решили провести дополнительное представление и передать выручку с него семьям погибших и пострадавших, - рассказал лидер «Ночных волков» Хирург (Александр Залдастанов) в эфире Радио «КП».

Зло в сказке побеждает Георгий Победоносец

Зло в сказке побеждает Георгий Победоносец

И вот сейчас ему пришло благодарственное письмо от мэра Магнитогорска Сергея Бердникова.

- Благодаря вашему непосредственному участию в кратчайшие сроки удалось организовать сбор средств для пострадавших. Примите слова сердечной признательности за активную гражданскую позицию и искреннее желание помочь, - отмечает глава города.

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39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

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