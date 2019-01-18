Магнитогорск поблагодарил «Ночных волков» за сбор средств пострадавшим

В Новый Год и Рождество «Ночные волки» много лет проводят в Москве огненную, напичканную трюками и большими смыслами байк-елку на злобу дня. Есть тут и смелый волк, ищущий русскую мечту, и Статуя Свободы с долларами в глазницах, и засланный Западом в Россию дирижер с палочкой зла и оркестром из огнеметов, и непродажный патриот Кащей, кричащий с гигантского трона нетолерантное: «Давно плюю на Запад цвета голубого. Я Русь по-своему люблю и за нее порву любого»... И все это под музыку Чайковского, Бреговича, Кипелова.

На байк-елку в Москву традиционно привозят детей из ДонбассаФото: предоставлено пресс-службой

Некоторые либеральные оппоненты ерничали, что в последние два года президентские гранты на это не дают, однако «волки» ставят представление собственными силами и по-прежнему выделяют на каждом спектакле места для инвалидов, детей из детдомов, гостей из Донбасса и других, попавших в трудную жизненную ситуацию. Исключением не стал и Магнитогорск, где 31 декабря обрушился подъезд многоэтажного дома. Трагедия, напомним, унесла жизни 39 человек.

- Мы решили провести дополнительное представление и передать выручку с него семьям погибших и пострадавших, - рассказал лидер «Ночных волков» Хирург (Александр Залдастанов) в эфире Радио «КП».

Зло в сказке побеждает Георгий Победоносец

И вот сейчас ему пришло благодарственное письмо от мэра Магнитогорска Сергея Бердникова.

- Благодаря вашему непосредственному участию в кратчайшие сроки удалось организовать сбор средств для пострадавших. Примите слова сердечной признательности за активную гражданскую позицию и искреннее желание помочь, - отмечает глава города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв в Магнитогорске: что стало причиной? Расследование Ульяны Скойбеды

«Комсомолка» выяснила, что в квартире, в которой был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков (подробности)