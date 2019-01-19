От "точки невозврата", грозящей экологической катастрофой, планету отделяет всего 3-4 градуса глобального потепления

Русофобы, как всегда, ищут «руку Москвы», пугают народ пресловутыми «русскими хакерами», которые, мол, баламутят простодушных французов в соцсетях призывами к погромам.

Однако есть версия, что реально «наследил» в беспорядках во Франции американский президент Трамп, а вовсе не Путин. Недаром начало самых масштабных в современной истории Франции протестов странным образом совпало с третьей годовщиной Парижского соглашения по климату, которое должно было «помочь человечеству бороться с глобальным потеплением».

- Парижское соглашение в 2015 году подписали 196 стран, - напоминает член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир ОВЧИНСКИЙ. - А Трамп, придя к власти, в 2017 году вывел США из подписанного Обамой протокола. И с тех пор ищет любой повод, чтобы лягнуть «борьбу с глобальным потеплением». Вот и «желтых жилетов» несколько раз открыто поддержал в Твиттере.

член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский

МИР ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОЛЬШУЮ СВАЛКУ

- Трамп не так прост, как кажется, - говорит Владимир Овчинский. - Он привлекает к борьбе с Парижским протоколом серьезных аналитиков, использует самые новейшие исследования, основанные на анализе Больших Данных. В прошлом году Институт космических исследований им. Годдарда при НАСА, занимающийся проблемами изменения климата в 21-м веке, опубликовал результаты пятилетних исследований. Возглавлял работу самый известный в Соединенных Штатах климатолог, профессор Колумбийского университета Джеймс Хансен, свыше тридцати лет руководивший Институтом им.Годдарда. Еще в 1988 году он предупреждал Конгресс США об угрозе изменения климата на планете и призывал к немедленным действиям. Считается, что именно то его обращение к конгрессменам и стало отправной точкой в борьбе с глобальным потеплением. Хансена не раз арестовывала полиция на акциях протеста, так что в научном плане его репутация безупречна.

- Какие же выводы сделал профессор Хансен с коллегами?

- Во-первых, на Земле действительно идут процессы глобального потепления.

Hачало самых масштабных в современной истории Франции протестов странным образом совпало с третьей годовщиной Парижского соглашения по климатуФото: REUTERS

- А ведь скептики твердят, что это глобальная афера…

- Однако, в отличие от точки зрения экспертов ООН, эти процессы обусловлены не столько выбросом парниковых газов, порожденных использованием углеводородного сырья, на что делает упор Парижский протокол, сколько загрязненностью атмосферы и поверхности Земли различными химическими веществами, используемыми в быту, промышленности, сельском хозяйстве.

По мнению ученых НАСА, Парижское соглашение в значительной степени дезорганизует борьбу за выживание человечества. В нем упор сделан лишь на борьбу с потеплением. Однако, возможно, гораздо большую опасность несет повышение концентрации вредных для всего живого химических элементов в атмосфере, почве и воде. Особенно в газообразном состоянии.

Так, в XXI веке в атмосфере в два раза увеличилась концентрация метана, на 20% - оксида азота. Согласно данным НАСА, по не вполне понятным причинам в некоторых регионах, особенно в Центральной Америке, Южной Азии, бассейне Амазонки и некоторых районах Евразийского плато стабильно из года в год растет радиоактивный фон. Пока он не превысил критических значений, но тенденция налицо, и объяснить ее пока климатологи и физики не могут.

Экспоненциально нарастают масштабы загрязненности окружающей среды отходами, увеличивается концентрация мусора вокруг гигантских мегаполисов. Не только в бедных африканских и азиатских странах, но и в целом ряде экономик, входящих в G20, включая Китай, Россию, Бразилию, Индию, масштабы загрязнения городским мусором таковы, что они начали менять химические характеристики прилегающих к мегаполисам почв, отравлять водоемы и вызывать мутации биоценозов.

12 лет из года в год возрастает неустойчивость планетарного климата. Это выражается, например, во всё более мощных пожарах в КалифорнииФото: REUTERS

-То, что Россия на глазах превращается в большую мусорную свалку, мы и без американских спутников видим.

- Еще одна глобальная опасность - уже 12 лет из года в год возрастает неустойчивость планетарного климата. Это выражается, например, во всё более мощных пожарах в Калифорнии, всё более продолжительных холодных зимах на евразийском Севере. Не будет преувеличением сказать, что климат в различных частях планеты становится экстремальным, все менее сбалансированным. Температуры и другие показатели, включая солнечную активность, атмосферное давление и т.п., начинают все больше тяготеть не к оптимуму, а к предельным максимальным и минимальным величинам.

- Не зря же появилось выражение «погода сошла с ума!» Из-за этого метеорологи уже не могут составлять долгосрочные прогнозы.

- Рост такого рода неустойчивости, как правило, предшествует радикальному скачкообразному изменению климата в масштабах планеты.

- Не пугайте, Владимир Семенович!

- Это не я, а ученые НАСА предупреждают. В докладе профессора Хансена подчеркивается, что планета вступила в период неизведанных климатических процессов. Поэтому специалисты не могут строить математические модели, базирующиеся на использовании исторических данных.

ГРЯДЕТ МАЛЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

- Коль нет математических моделей, то непонятно, как бороться с надвигающейся катастрофой. - Все это заставляет скептически относиться к возможности выполнения Парижского соглашения 2015 года. Оно, напомню, призывает удерживать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2° C по отношению к доиндустриальной эпохе, середине Х1Х века. По оценке группы климатологов, подготовивших аналитический доклад для НАТО, неизбежно повышение температуры к середине столетия как минимум на 3-5 °C . Население ощутит это в 2030-2040 гг. Когда практически одномоментно произойдет массовое таяние льдов в Арктике, Атлантике и в Гренландии.

- Так скоро?

- Судя по спутниковым фотографиям, Полярные области теряют сейчас свои запасы льда в четыре раза быстрее, чем до 2000 г. Если эти темпы сохранятся, то не позднее 2035 года произойдет скачкообразное повышение уровня мирового океана. Согласно математическим моделям, с вероятностью до 85% из-за поступления огромных масс холодной воды в Атлантику остановится теплое течение Гольфстрим. Это приведет к резкому похолоданию в Западной Европе, Великобритании, Скандинавии и части Канады.

Полярные области теряют сейчас свои запасы льда в четыре раза быстрее, чем до 2000 годаФото: REUTERS

Таяние льдов катастрофически скажется на всех территориях суши, соседствующих с океаном. Ведь крупнейшие мегаполисы в США, Западной Европе, Евразии, Средиземноморье, Южной и Юго-Восточной Азии, Африке построены на берегу морей, океанов и потому потенциально попадают в зону затопления. Всего в этой зоне в 30-е гг. окажется от 700 млн до 1 млрд человек. Больше всех пострадают Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Южная Индия, южные острова Японии и прибрежная часть Китая. С вероятностью до 90% эти территории будут к середине столетия по большей части затоплены. Трагическим испытаниям подвергнется огромное количество людей. В Западной Европе, Соединенных Штатах и Средиземноморье в силу высокого технологического развития и благоприятных природно-климатических факторов ущерб от «большой воды» будет относительно невелик.

- Выходит, к середине века нас ждет «малый всемирный потоп»?

- И жара. Еще неизвестно, что страшнее. Человек – своеобразная тепловая машина, которой в течение суток нужно нагреваться, охлаждаться, в том числе, в зависимости от влажности воздуха. В настоящее время в большинстве регионов планеты максимальная температура, держащаяся больше двух недель, составляет примерно 26 °C по «мокрому термометру». Есть такой специфический прибор в метеорологии. Предельное же значение для нормальной жизнедеятельности человека - 35 °C в течение двух недель.

Если температура выше, это ведет к эпидемиям, смертям, либо вынуждает людей покинуть избыточно жаркую территорию. А припекает все больше! Пять самых жарких летних периодов в истории Европы, начиная с XVI века, и восемь – на территории современных США пришлись на XXI век. Площадь пожаров на территории США с 2000 года увеличилась более чем в три раза по сравнению с последней четвертью XX века.

Уже к 2025 г самые прохладные месяцы в тропиках Южной Америки, Африки и некоторых странах Тихого океана будут существенно теплее, чем самые жаркие рекордные дни в этих же районах в конце XX века. Уже через десять лет проблемы могут испытать жители городов Карачи и Калькутты, Бомбея и Дакки, американских штатов Луизиана и Флориды… Сочетание высокой влажности и все возрастающей жары, по сути, не позволит людям находиться на улицах в дневное время, и вынудит переселиться на территории с более умеренным климатом.

Для США и Средиземноморья наибольшую опасность в ближайшие 25 лет будут представлять все более часто повторяющиеся засухи, лесные пожары, для восточного побережья США –ураганы и торнадо. Для Западной Европы – стремительное похолодание, которое превратит климат Франции, Италии, Германии в подобие нынешнего российского климата.

- Что ждет Россию?

- На Евразийском плато сложится наиболее благоприятная ситуация, считают специалисты НАСА. Грядущие климатические перемены в меньшей степени отразятся на Урале, в Восточной и Западной Сибири и Дальнем северном Востоке. В целом же, делают прогноз климатологи, в период 2025-2050 гг лучшими для проживания территориями планеты станут Южная Сибирь, Якутия, Дальний северный Восток, Североамериканский континент, включая центральную и южную Канаду, северо-восток США, а также Австралия и Новая Зеландия.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО СПАСТИ ПЛАНЕТУ

- Прогноз про Евразию радует. Но вернемся к Парижскому соглашению. Оно единственное хоть как-то пытается предотвратить грядущую климатическую катастрофу. Может, зря Трамп на него так ополчился?

- В 2018 г опубликован ряд докладов по возможностям выполнения Парижского соглашения. По мнению экспертов, снижение до 1,5 градусов прироста температуры на планете – задача нереальная. Если продолжать повторять мантры о необходимости сдерживать темпы глобального потепления, то человечество не заметит, как пройдет еще 15 -20 лет и оно минует точку невозврата. От которой мы сейчас отделены, согласно данным НАСА, всего 3-4 градусами. После точки невозврата природе потребуется еще примерно 30-40 лет, чтобы стереть с лица Земли человечество, захламляющее планету отходами своей жизнедеятельности.

Авторы докладов предлагают политикам, бизнесу, общественным организациям стран мира отказаться от иллюзорной борьбы с «ветряными мельницами» (глобальным потеплением) и сосредоточить усилия на адаптации к климатическим изменениям. Эта адаптация является, возможно, наиболее важным аспектом проблемы социальной справедливости. Ведь в ближайшие 20-30 лет произойдет разделение человечества на спасенных и обреченных. К этому надо заранее подготовиться.

Недаром в августе 2018 г на конференции в знаменитом Институте сложности Санта – Фе было отмечено, что, несмотря на нападки и насмешки, Д.Трамп и его администрация, отказавшись выполнять Парижское соглашение по климату, выступили как самые последовательные и ответственные борцы за сохранение человечества. Трамп призвал пересмотреть соглашение и заняться делом вместо политических игр. Он и его сторонники прекрасно понимают, что ситуация с климатом очень серьезная. И вкладывать сотни миллиардов долларов в иллюзорные глобальные мероприятия Парижского протокола - выбрасывать деньги на ветер. Лучше направить эти средства на спасение людей от грядущих климатических катастроф.

Эти взгляды разделяют и авторы доклада "Глобальные риски - 2019" для Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 22-25 января.

(Как конкретно адаптироваться к меняющемуся на глазах климату, спасти планету - в продолжении беседы)

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