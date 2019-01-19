Плющенко вышел на лёд после тяжелой операции

- Терминатор вернулся на лёд, побив свой же рекорд, на 7 день после операции! Спасибо, доктор Дзукаев Дмитрий Николаевич за супер проделанную работу! - написал в своём Инстаграме Евгений Плющенко, прокомментировав видео из своей академии фигурного катания.

Напомним: на прошлой неделе фигуристу удалили грыжу в позвоночнике, которая доставляла ему боль и дискомфорт.

plushenkoofficial Терминатор вернулся на лёд,побив свой же рекорд,на 7 день после операции! Спасибо док, Дзукаев Дмитрий Николаевич @dr.dzukaev ,за супер проделанную работу!

Проблемы со здоровьем у спортсмена начались ещё прошлым летом, но он откладывал лечение из-за подготовки к премьере шоу-балета на льду «Лебединое озеро» в постановке легенды Большого театра Сергея Филина.

Откатав новогодние шоу, Евгений с острой болью обратился к клинику, где фигуристу посоветовали незамедлительную операцию.

К счастью, все прошло удачно. Выписавшись из клиники, Плющенко приступил к репетициям нового ледового шоу «Золушка», премьера которого состоится в декабре 2019 года. Режиссёром ледового спектакля снова станет Сергей Филин.

- А мы уже начали подготовку для нашего нового новогоднего ледового шоу «Золушка». Я уже сижу на монтаже нашего волшебного тизера, который вы скоро увидите, - сообщила в Инстаграме супруга чемпиона продюсер Яна Рудковская.

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