Венесуэла вновь обвинила США в подготовке госпереворота

6 Янв. 2019 2019-01-06T23:46:04+03:00

В МИД Боливарианской Республики указали на то, что Вашингтон продолжает расширять "блокаду" в отношении Каракаса

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Министерство иностранных дел Венесуэлы вновь обвинило Соединенные Штаты в подрыве мира и стабильности в Боливарианской Республике, а также в попытках свергнуть власть действующего президента страны Николаса Мадуро.

В ведомстве указали на то, что Вашингтон манипулирует правительствами ряда расположенных в регионе государств и расширяет "блокаду" в отношении Каракаса.

"[Сообщаем] еще об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путем непризнания легитимных и демократических институтов венесуэльского государства", - передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер Боливарианской Республики заговорил о планах США по организации военного переворота сразу после очередной своей победы на президентских выборах. Позже он еще несколько раз поднимал данную тему и проводил экстренные совещания.

Американцы, в свою очередь, пригрозили внесением Венесуэлы в список стран-спонсоров терроризма, что грозит новыми санкциями и ограничениями.