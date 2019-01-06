Венесуэла вновь обвинила США в подготовке госпереворота
Министерство иностранных дел Венесуэлы вновь обвинило Соединенные Штаты в подрыве мира и стабильности в Боливарианской Республике, а также в попытках свергнуть власть действующего президента страны Николаса Мадуро.
В ведомстве указали на то, что Вашингтон манипулирует правительствами ряда расположенных в регионе государств и расширяет "блокаду" в отношении Каракаса.
"[Сообщаем] еще об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путем непризнания легитимных и демократических институтов венесуэльского государства", - передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер Боливарианской Республики заговорил о планах США по организации военного переворота сразу после очередной своей победы на президентских выборах. Позже он еще несколько раз поднимал данную тему и проводил экстренные совещания.
Американцы, в свою очередь, пригрозили внесением Венесуэлы в список стран-спонсоров терроризма, что грозит новыми санкциями и ограничениями.