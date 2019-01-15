CNN: Трамп может признать президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо

15 Янв. 23:49 2019-01-15T23:53:15+03:00

В Белом доме эту информацию не подтвердили, но сказали, что США поддерживают «мужественного» спикера венесуэльского парламента

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп может официально признать оппозиционного спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. По крайней мере, он рассматривает такую возможность, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Телеканал напоминает, что Соединенные Штаты не признают итоги прошедших в Боливарианской республике выборов, в результате которых Николас Мадуро был переизбран главой государства на новый срок.

Между тем, в президентской администрации Трампа эту информацию не подтверждают. Однако официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что США «выразили свою поддержку Хуану Гуайдо, который как председатель демократически избранной Национальной Ассамблеи мужественно объявил о своих конституционных полномочиях прибегнуть к статье 233 и призвать к свободным и честным выборам».

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 15 января, Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны назван узурпатором власти. Спикер Хуан Гуайдо сообщил, что парламент «принял на себя полномочия в соответствии со статьями 233, 333 и 350 Конституции страны».

Напомним, Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы после смерти Уго Чавеса в 2013 году, а в мае прошлого года, несмотря на затяжной экономический кризис в стране и массовые уличные выступления с требованием его отставки, он вновь победил на президентских выборах, набрав 68% голосов граждан.