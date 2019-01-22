2019-01-22T16:25:54+03:00
Политика

«Не прокатило»: Чечне не простили долг за газ

Прецеденту, по которому одна республика могла стать «равнее» других регионов страны, не дали случиться
Дмитрий СТЕШИН
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Выдать газовых должников за «жертв войны» у Чечни не получилосьВыдать газовых должников за «жертв войны» у Чечни не получилосьФото: Алексей ФОКИН
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В свое время, вся Россия хохотала над ушлыми авто мастерами, которые вносили в кассовый чек графу «прокатило - 1 тысяча рублей». Если клиент ее замечал, значит, «не прокатило» и тогда, с извинениями, из общего счета эту сумму вычеркивали. Похоже, в Чечне решили не мелочиться и отказаться оплачивать долги за газ на 9 миллиардов рублей накопившиеся за много лет! Более того, умудрились заручиться решением своего районного суда, сделав «кидок» законным. Как только об этом узнали в остальных уголках России, сначала изумились: «А разве так можно было?» И на следующий же день начали требовать списать долги и им: «Чем мы хуже?»

Замминистра печати Чечни Джамбулат Умаров, например, заявил, что Чечня обладает правом списания безнадежных долгов:

- Учитывая специфику нашего региона, а именно прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался...

Мол, спрашивайте долги с Дудаева и Басаева.

Но тут уже возмутился «Газпром»:

«Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идет речь, составляет 9,353 миллиарда, эта задолженность сформировалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года» - заявили в пресс-службе компании. То есть, выдать газовых должников за «жертв войны» у Чечни не получилось.

А следом, отреагировала и Генпрокуратура, поручив прокурору Чечни поддержать жалобу «Газпрома» в апелляционном суде. И на прощание, напомнила чеченским коллегам, что нереальность взыскания долгов определяет хозяйствующий субъект, а не суд Заводского района Грозного.

Похоже, на этот раз у Чечни «не прокатило». Прецедента не вышло.

Но история вышла при любом раскладе полезная. Если долг будет оплачен, как положено (а если списан - то лишь наравне со всеми другими регионами России), это станет важным знаком - война в Чечне все-таки закончилась, а счета закрыты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Генпрокуратура России посчитала необоснованным иск о списании долгов за газ в Чечне

Генеральная прокуратура проведет служебную проверку по факту иска прокуратуры Чечни против ООО "Газпром межрегионгаз Грозный", согласно которому с местных жителей должны быть списаны долги за газ. Представители ведомства посчитали, недопустимым вмешательства надзорных органов в оперативно-хозяйственную деятельность организаций (подробности)

Кремль прокомментировал списание 9 млрд. рублей долга за газ жителям Чечни

Решение грозненского суда о списании жителям Чечни 9 миллиардов рублей прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что пока руководство страны не определилось с позицией по резонансному вопросу (подробности)

МНЕНИЯ

Пусть Чечня гасит долги хоть «мерседесами»

Дмитрий СТЕШИН

Газа в Грозном всегда было в избытке, даже в 2008 году, когда война уже закончилась, на улицах города, недалеко от центра, можно было увидеть такую картину – из пробитой магистрали лупит огненный факел, вокруг расставлены кресла, стулья и скамейки и грозненцы греются, отдыхают, как у лесного костерка. И так, на протяжении не месяцев – лет! Никому даже в голову не приходило, что дырявую магистраль стоит заглушить (это несложно), а за газ, рано или поздно придется платить (подробности)

К чему может привести списание 9 миллиардов рублей долгов в Чечне

Георгий БОВТ

Произошло невероятное. По иску прокуратуры Чечни компания "Газпроммежрегионгаз Грозный" должна списать долги населения этой республики по платежам за газ на 9 миллиардов рублей. Основание — по этому долгу истек срок давности (подробности)

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