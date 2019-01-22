2019-01-22T16:11:48+03:00
Спорт

Кокорин из тюрьмы может выйти инвалидом

Адвокат сообщил, что состояние сидящего в СИЗО футболиста ухудшается
Сергей КИРИЛЛОВ
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Футболист Александр Кокорин перед началом судебного заседания.Футболист Александр Кокорин перед началом судебного заседания.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- У нас недавно появилось неутешительное медицинское заключение из Российского футбольного союза. Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный, - приводит слова юриста «Матч ТВ».

Напомним, что Кокорин в марте 2018 года в матче Лиги Европы против «Лейпцига» получил разрыв крестообразных связок и пропустил почти весь прошлый сезон, включая домашний чемпионат мира. Форвард «Зенита» восстановился только к осени, блеснул на поле в матче с «Краснодаром», после чего и загулял со своим другом Павлом Мамаевым. Попав в СИЗО, Кокорин вскоре пожаловался на то, что их редко водят в спортзал, а ему надо разрабатывать колено.

По словам московского омбудсмена к Кокорину во вторник будет направлен врач, в среду ему сделают рентгеновский снимок колена.

А вот в футбольном матче за команду СИЗО Александр Кокорин не сможет сыграть по другой причине.

- Если контракт у Павла Мамаева с клубом практически расторгнут, а ему осталось только завизировать соответствующий документ, то Кокорин не может играть по контракту даже в изоляторе, - сказал адвокат Ромашов.

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