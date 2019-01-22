РФС: Кокорину грозит инвалидность из-за отсутствия тренировок

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-22T12:25:41+03:00

Кокорин не прошел должную реабилитацию после операции на ахиллово сухожилие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Состояние здоровья игрока «Зенита» Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, вызвало опасение врачей РФС. Медики полагают, что оно сильно ухудшилось из-за отсутствия регулярных тренировок в следственном изоляторе.

Из-за старой травмы и перенесенной операции нападающему питерской команды может грозить замена коленного сустава на искусственный имплантат. Как заявил адвокат футболиста Андрей Ромашов, в свою очередь это может спровоцировать для его клиента инвалидность, сообщает ТАСС.

Напомним, футболист находится в заключении после серии побоев и хулиганств, которые он и его компания учинили в Москве 8 октября. Вместе с ним за решеткой оказались игрок «Краснодара» Павел Мамаев, их общий приятель Александр Красовицкий, а также младший брат Кокорина Кирилл.

Сначала подвыпившая компания шумно вела себя в поезде из Питера в столицу, потом напала на водителя ведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избила высокопоставленного служащего Минпромторга Дениса Пака. Несмотря на усилия адвокатов, вся компания осталась под стражей на время расследования. Их обвиняют в побоях, хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

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