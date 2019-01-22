Газовщики с внеплановой проверкой наведались в 24 тысячи московских многоэтажек

На минувшей неделе в Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования в многоквартирных домах. Такое решение приняли власти столицы после нескольких ЧП со взрывами в городах России.

В Москве газовое оборудование в новостройках давно не ставят, но домов, где еще не перешли на электролиты все-таки много. В списке газифицированных 24 тысячи многоквартирных дома, это почти два миллиона квартир. В каждую из потенциально опасных многоэтажек уже наведались проверяющие.

Внеплановая проверка носит комиссионный характер. Так что незваных гостей много. Вместе со слесарем газовой службы в обходе принимают участие чиновники префектуры, сотрудники управляющей компании и даже спасатели. К одной из проверок на улице Симферопольский бульвар присоединилась и «Комсомолка». Звоним во все квартиры в этой типичной столичной хрущевке.

- Кто там?

- Открывайте, это Мосгаз!

Но на слово визитерам москвичи уже давно не верят. Первым делом проверяют документы и только потом впускают в квартиры.

Слесарь Андриан Визирь со знанием дела специальным прибором проверяет газовое оборудование.

- Самое главное, в угоду красоте, пожалуйста, не заклеивайте вентиляционные решетки, потому что небольшая утечка газа, она уйдет в вентиляцию, - посоветовал он владельцу одной из квартир.

Сотрудник Мосгаза за проверкой состояния элементов газовой плиты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвич Виталий Аксеньтев рекомендации слушал внимательно и признался, что готов впускать проверяющих хоть раз месяц.

- Я хорошо понимают всю опасность ситуации и рад, что пришли, - рассказал Виталий. - А вот от газовой плиты никогда не откажусь. Еда на ней вкуснее, да и привык.

В его квартире не нашлось ни одного нарушения. Чего не скажешь о соседях. Визит в одну из квартир закончился ремонтом. Одна из четырех горелок газовой плиты оказалась неисправной.

- Наверное кофе пролила, - развела руками хозяйка Наталья Щеглакова.

- А почему сразу нас не вызвали, - возмутился слесарь.

В ответ женщина лишь стыдливо потупила взгляд. Ремонт занял около пяти минут.

Памятка владельцам газовых плит.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сколько я вам должна, - поинтересовалась москвичка.

- Нисколько. Все работы в рамках внеплановой проверки проводим бесплатно, - пояснил газовщик.

По наблюдениям сотрудников Мосгаза, горожане с каждым годом становятся все более недоверчивыми. Виной тому многочисленные мошенники, которые под видом сотрудников газовых служб пытаются навязать совершенно бесполезные товары.

В рамках внеплановой проверки работы проводятся бесплатно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На днях один пожилой мужчина не стал разбираться, кто я и откуда и с порога заявил, что я мошенник. Даже побить меня пытался, - рассказала слесарь.

Отличить мошенников от сотрудников Мосгаза не сложно.

- Следует помнить, что специалисты газового хозяйства проводят техническое обслуживание по графику. Они не оказывают платных услуг. Кроме того, сотрудники Мосгаза при проведении работ одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо попросить работника предъявить удостоверение. Кроме того, можно позвонить в свою управляющую компанию или в Мосгаз. Информацию о сотруднике можно получить по номерам 104 или 112 (добавочный 04), - рассказала Татьяна Киселева, начальник управления внутредомового газового оборудования.

ВАЖНО!

Что делать, если Вы почувствовали сильный запах газа в квартире?

Перекройте газопроводный кран.

Проветрите помещение (устройте сквозняк).

Вызовите аварийную газовую службу по телефону 104.

Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте никаких электроприборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После трагедии в Магнитогорске мошенники впаривают людям газоанализаторы с накруткой в десять раз

После трагедий в Магнитогорске и в ростовских Шахтах, где из-за взрывов газа погибли в общей сложности 44 человека, в соцсетях началась паника - ведь даже в Москве газовые плиты установлены примерно в половине жилых домов. «А вдруг у нас тоже газ пропускает, а мы не знаем?» - беспокоятся на форумах (подробности)