У полуголой Кристины Асмус заподозрили страшную болезнь

Кристина Асмус редко радует поклонников снимками откровенного характера, но иногда актриса все же решается на смелые эксперименты.Так, с разницей в сутки знаменитость выложила две фотографии в купальнике - одно из гостиничного номера, а другое - с пляжа.

Асмус улетела на Мальдивы, о чем и рассказала фанатам. Артистка наслаждается отдыхом и делится с подписчиками наболевшим. "После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду", - подписала первый снимок супруга Гарика Харламова.

asmuskristina Кристина Асмус сверкнула задом

На фото Кристина в купальнике сидит на кровати, демонстрируя всем упругие ягодицы.Снимак вызвал настоящий переполох. Подписчики осудили свою любимицу за фривольное поведение.

Некоторые отметили "нездоровое" стремление актрисы к демонстрации своего обнаженного тела: "Кристина, вы ведь не Бузова. Зад не нужно показывать, на вас и так приятно смотреть", "А зад зачем выкладывать? Претендуешь на роль в порно?", "Куда смотрит Гарик! Жена такие откровенные фото выкладывает!", "Почему так резко начали раздеваться? Вам это не подходит, вы одетая очень секси выглядите. Правда это не ваш мотив, не надо".

Нельзя не согласиться, что в свои 30 лет знаменитость выглядит как школьница. Актер Игорь Верник не устоял перед соблазнительными формами своей коллеги и написал в комментарии, что Кристине обязательно нужно сыграть Лолиту по произведению Владимира Набокова.

asmuskristina Актриса поделилась фотографией в купальнике

А вот второй снимок Асмус напугал ее фанатов. "Упражнение для затекания правой ноги", - лаконично подписала фото актриса. На нем актриса в черном купальнике сидит на песке, отставив одно ногу в сторону.

Фолловеры отметили болезненную худобу Кристины, а некоторые и вовсе заподозрили у нее страшную болезнь: "Срочно есть начинай нормально", "Эти фото с Мальдив - фигура, как у больной анерексией...", "Без слез не взглянешь", "Кристина, вы вообще едите?", "Крис, кушай, пожалуйста, побольше, а то я начинаю переживать за тебя", "Если уж так горит выкладывать на общее обозрение подобные фото в неглиже, нужно будуарную фотосессию с хорошим фотографом заказывать. А так фотограф из симпатичной девушки тощего головастика сделал".