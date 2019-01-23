Средний размер ипотечного кредита в России вырос до рекордных 2,34 миллиона рублей

В России резко подскочил средний размер ипотечного кредита. Это говорит либо о том, что квадратные метры в нашей стране подорожали, либо о том, что люди берут более дорогое жилье, решаясь на нескромный заем.

Лидеры - Москва и Питер

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в последнем квартале ушедшего года средний размер ипотечного кредита составил 2,34 миллиона рублей. Это рекордная величина за все время наблюдений. Для сравнения в этот же период 2017 года он составлял 1,99 миллиона. То есть, за год средний кредит по ипотеке вырос на 17,5 % или почти на 350 тысяч в денежном эквиваленте. Понятно, что цифры усредненные, кто-то покупает «однушку», занимая по-минимуму, другие приобретают особняк, оформляя многомиллионную ипотеку.

Вполне ожидаемо, что в первую очередь эта величина выросла в регионах с более высоким уровнем дохода – Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. К примеру, средний ипотечный кредит в столице – около пяти миллионов рублей, в области эта величина доходит до 3,5 миллионов. В Питере люди как правило ограничиваются суммой в три миллиона. В пятерку лидеров также вошли Якутия и Приморский край со средним размером ипотеки в 2,6 миллионов.

Как рос средний размер ипотеки. Графика: Национальное бюро кредитных историй

Причина в первоначальном взносе?

Самая большая динамика заемных средств на приобретение жилья была зафиксирована во Владимирской области – плюс 32 процента. Также в топ-5 таких регионов вошли Томская, Воронежская, Пензенская области и республика Башкирия. Здесь динамика оставила от 25 до 30 процентов.

10 регионов, где берут самые большие ипотечные кредиты Графика: Национальное бюро кредитных историй

«В 2018 году ипотечное кредитование росло как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. Одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в прошлом году является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке», - отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Напомним, в конце прошлого года ставки по ипотеке начали расти. Эксперты назвали несколько причин подорожания кредитов на покупку жилья. Впрочем глава Сбербанка Герман Греф уверен, что ситуация с инфляцией стабилизируется и к концу этого года ипотечные ставки и стоимость других кредитов снова снизятся.

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Еще в июне средняя ставка по ипотеке была 9,48% - исторический минимум для рублевого займа. Сегодня же, по данным Центробанка, наблюдается откат вверх: в августе уже 9,58%. Обычно сигналы о предстоящем изменении условий на финансовом рынке подает Сбербанк. Недавно он повысил ставки по рублевым вкладам. За ним это сделали и другие крупные банки (подробнее)