2019-01-23T18:53:54+03:00
Звезды

Избитая жена Башарова показала подросшего сына - копию отца

Елизавета Шевыркова пытается забыть о нападении супруга и радуется материнству
Петр СИМОНОВ
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Актер Марат Башаров и его супруга Елизавета Шевыркова.Актер Марат Башаров и его супруга Елизавета Шевыркова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Самый известный в шоу-бизнесе обидчик женщин глубоко залег на дно. После скандального избиения в конце декабря 2018 года уже второй по счету жены, о Марате Башарове ничего не слышно. Актер не появляется на кинопремьерах, светских тусовках, его имя не фигурирует в каких-либо новых проектах, наверное, с 44-летним актером пока никто не хочет связываться.

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В ночь с 26 на 27 декабря, когда все произошло, 31-летняя Елизавета Шевыркова планировала вместе с мужем веселое застолье, даже выложила в соцсети видео, где светящийся от счастья Марат играет с малышом в предвкушении семейного ужина.

Сториз жены Башарова.

Однако на следующее утро брат женщины обратился к прессе с заявлением о том, что его сестра попала в больницу с переломом носа. Как рассказали «КП» в полиции Подмосковья, они действительно получили из клиники телефонограмму о том, что женщина обращалась за медпомощью после избиения, но никаких заявлений на обидчика так и не написала.

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Наступили Новогодние праздники и все устаканилось. Елизавета Шевыркова продолжила делиться праздничными поздравлениями в соцсети, даже планировала отправиться на каникулах в Таиланд, но, похоже, затея не задалась, ведь нос то сломан.

Спустя почти месяц, избитая Башаровым жена выложила в Инстаграм фотографии своего сына Марселя. 2-летний мальчик растет копией своего отца. Женщина пытается забыть о нападении супруга и радуется материнству.

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Марат Башаров имеет старшего ребенка от отношений с первой женой Елизаветой Круцко. Дочери актера Амели 14 лет, она тоже очень похожа на папу.

Амели Башарова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Амели Башарова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, популярный российский актер театра и кино не раз поднимал руку на женщин. Самым серьезным образом после нападения Башарова в 2015-м пострадала актриса Екатерина Архарова, которая вынуждена была прибегать к пластическим операциям, чтобы вернуть свою природную красоту.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Перед избиением жена Башарова выложила видео семейной идиллии и алкогольного застолья

Марат Башаров - опять антигерой новостей. 44-летний актер снова избил жену. 31-летняя Елизавета Шевыркова - вторая официальная супруга артиста, которой он сломал нос.

- У Лизы перелом носа, - сообщил «КП» ее брат Федор. - Она сейчас в больнице, ходит по врачам (подробности)

КСТАТИ

Эксперт разоблачил ложь Марата Башарова

После того, как Марат Башаров в очередной раз избил жену, у многих возник вопрос: не расторгнут ли с дебоширом выгодные контракты? Уже сейчас известно, что Башаров остается ведущим «Битвы экстрасенсов». Марат Башаров почти десять лет ведет этот телепроект. И если Михаил Пореченков говорил нам, что в «Битве экстрасенсов» все вранье: «Я ведь много знаю, что происходило внутри...» (подробности)

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