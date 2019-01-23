Пили и Курилы: как наши прежние правители пытались с Японией мир подписать

После встречи в Москве Владимира Путина и Синдзо Абэ стороны подтвердили, что будут двигаться к новой попытке подписания мирного договора на основе Декларации 1956 года. «Комсомолка» решила вспомнить, как разные правители СССР и России пытались замириться с Японией, и почему никому этого так и не удалось сделать.

ХРУЩЕВ: СНАЧАЛА МИР, ПОТОМ ОСТРОВА

Итак, что же именно было записано в той самой совместной Декларации 1956 года, подписанной Никитой Хрущевым и главой японского правительства Ициро?

«Советский Союз, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией», - гласит ключевой пункт Декларации, касающийся Курильских островов.

Особо отметим два важных момента: во-первых, речь в Декларации идет только о 2 малых островах Южных Курил (точнее, одном острове Шикотан и гряде островков Хабомаи). Про более крупные Итуруп и Кунашир ни слова. И во-вторых, четко прописан порядок передачи островов - только после подписания Мирного договора и его ратификации.

Но если обе страны тогда были согласны на компромисс, почему Мирный договор так и не был подписан?

Вмешались Штаты. После 2-й Мировой войны американцы оккупировали японский архипелаг Рюкю и категорически отказывались его возвращать, если Итуруп и Кунашир останутся в составе СССР. В результате такого шантажа Япония выдвинула новые территориальные претензии к Советскому Союзу, чем торпедировала дальнейшие переговоры с советским руководством.

Советско-японские переговоры в Кремле, 1960 год. редседатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и видный политический деятель Японии М.Судзуки. Фото Владимира Савостьянова /Фотохроника ТАСС/

К тому же в 1960 году Япония подписала договор с США, по которому разрешили американцами строить военные базы на всей своей территории (так что возвращение Рюкю вышло номинальным - на Окинаве, крупнейшем острове архипелага, до сих пор располагаются 32 американские базы). Здесь уж советские власти развели руками - отдавать острова с тем, чтобы завтра там появились нацеленные на нас же ракеты заклятого соперника? Что мы, враги себе?

БРЕЖНЕВ: ПРИМИТЕ НАШ ПОДАРОК

Принято считать, что после срыва подписания Мирного договора в 1956 году о «курильском вопросе» в СССР забыли до прихода к власти Горбачева, но это не так.

При Брежневе, в разгар так называемой «международной разрядки отношений», Советы снова пытались найти компромисс с японцами.

Как пишет в своей статье главный редактор «Огонька» Сергей Агафонов, в августе 1972 года вышло постановление ЦК КПСС «О проведении переговоров по заключению Договора о мире и добрососедстве с Японией» (в открытом доступе документа нет). Компартия снова соглашалась передать Хабомаи и Шикотан «в соответствии с декларацией 1956 года», но при двух условиях - содержание этих островов в полностью демилитаризованном состоянии и свободный проход советских военных кораблей между островами.

Советский посол в Японии Олег Трояновский в своих мемуарах позже вспоминал: «Визит Громыко в Японию в 1972 году прошел в благожелательной атмосфере прежде всего потому, что наш министр иностранных дел прибыл с небольшим подарком — заявлением о готовности Советского Союза передать два из четырех островов, на которые претендовала Япония. Для японской стороны это было недостаточным, но в тот момент им показалось, что лед тронулся... Выступая на банкете в честь советского гостя, тогдашний министр иностранных дел Японии Такэо Фукуда даже заявил, что если раньше Громыко был известен в Японии как «мистер Ньет», то отныне его можно будет называть «мистером Да». Однако позднее в частной беседе со мной Фукуда вполне определенно заявил, что два острова — недостаточно. Эти слова можно было понять так, что Япония, отталкиваясь от заявления о двух островах, была намерена усилить давление по территориальному спору».

Другими словами, уступка Советов в очередной раз показалась Стране восходящего солнца всего лишь слабостью позиции. И прелюдией к новым претензиям.

1972 г. Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко и министр иностранных дел Японии Масаеси Охира во время переговоров в Министерстве иностранных дел СССР. Фото Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС

В 1978 году Советский Союз попытался подписать с Японией, если не Мирный, то хотя бы Договор о добрососедстве и сотрудничестве. И снова - отказ. Причем озвучил его никто иной как генеральный секретарь кабинета министров Японии Синтаро Абэ, отец нынешнего премьера Синдзо. «Мы не намерены это даже рассматривать. Для того чтобы поставить японо-советские отношения на стабильную основу, необходимо последовательно добиваться одновременного возвращения северных территорий и заключения мирного договор», - сказал тогда Абэ-старший (цитата по книге Леонида Кутакова «Москва-Токио: очерки дипломатических отношений»).

К слову, недавно мировые СМИ облетела новость, что Синдзо Абэ на могиле своего отца поклялся «поставить точку в переговорах с Россией». Видимо, это надо понимать так, что от позиции своего родителя он не собирается отступать ни на пядь.

ГОРБАЧЕВ: ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ КУНАШИР И ИТУРУП

Последнего советского генсека (и первого президента) Михаила Горбачева обвиняли в том, что он был готов продать южные Курильские острова японцам за 200 миллионов долларов. Но это осталось на уровне слухов. А вот Совместное российско-японское заявление от 18 апреля 1991 года - это исторический документ. Вот цитата из него:

«Премьер-министр Японии Тосики Кайфу и Президент СССР М. С. Горбачев провели обстоятельные и углубленные переговоры по всему комплексу вопросов, касающихся разработки и заключения мирного договора между Японией и СССР, включая проблему территориального размежевания, с учетом позиций сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп».

Премьер-министр Японии Тосики Кайфу и Президент СССР Михаил Горбачев, апрель 1991 г.Фото: EAST NEWS

И здесь внимательный читатель сразу заметит определенную сдачу позиций. Впервые Советский Союз официально признал территориальный спор с Японией не только по Хабомаи и Шикотану, но и по Кунаширу и Итурупу.

ЕЛЬЦИН: ОТДАМ ОСТРОВА К 2000-МУ ГОДУ

Первый правитель новой России Борис Ельцин пошел еще дальше. В октябре 1993 года по итогам его визита в Страну восходящего солнца была подписана Токийская декларация о российско-японских отношениях. И там уже говорилось о том, что для подписания Мирного договора необходимо решить вопрос принадлежности четырех островов (а не как в декларации 1956-го года: сначала Договор, потом - территориальные вопросы). Вот как это было сформулировано:

«Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, придерживаясь общего понимания о необходимости преодоления в двусторонних отношениях тяжелого наследия прошлого, провели серьезные переговоры по вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Стороны соглашаются в том, что следует продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мирного договора путем решения указанного вопроса».

1997 год, Красноярск. Первый день неформальной встречи лидеров России и Японии, Борис Ельцин и Рютаро Хасимото во время прогулки на катере. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева (ИТАР-ТАСС)

Еще раз детально вопрос передачи островов Ельцин обсуждал в 1997 году на встрече «без галстуков» с премьером Рютаро Хасимото в Красноярске. Как сообщали СМИ, Борис Николаевич тогда пообещал другу Рю к 2000-му году достичь Мирного договора на основе Токийской декларации. О положениях 1956-го года на тот момент уже никто не вспоминал.

ВОПРОС ДНЯ

А вас лично Курилы волнуют?

Владимир ЛУЦЕНКО, полковник запаса, бывший глава спецподразделения антитеррора КГБ:

- Как меня Курилы могут не волновать? Для меня это Родина. А Родиной не торгуют. Трезвые люди понимают, что земля, где родился, - она священна. Если кому-то немножко отдашь своей Родины - потом будешь страдать. Не понимаю, как вообще можно ставить вопрос о любом клочке нашей страны.

Максим СУРАЙКИН, глава партии «Коммунисты России»:

- У меня всегда была твердая позиция о неделимости и территориальной целостности России. Считаю как патриот, что отделение от России любых территорий неуместно. Если Япония хочет иметь с нами хорошие отношения, она должна признать безусловно принадлежность Курил России. Договор о мире без каких бы то ни было претензий.

Данила МЕДВЕДЕВ, глава совета директоров криофирмы, футуролог:

- Сами по себе острова могут быть не очень значимыми. Но они очень важны как средство для решения серьезных вопросов. Их политическое значение намного превосходит их реальную экономическую или военную ценность.

Этот крест установлен на курильском острове Матуа в 2009 году. Вскоре здесь была воздвигнута часовня в честь Георгия Победоносца.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Михаил ПУЧКОВСКИЙ, депутат Заксобрания Камчатского края:

- Разговоры о Южных Курилах - небеспочвенны. Я японцев хорошо знаю. Они рациональны: если торгуются, значит, предмет торга есть. У меня нет сомнений, что два острова отдадут - не в ближайшие год-два, но это случится. Но вместе с этими «скалами» уйдет столько биоресурсов… Если острова окажутся у японцев - краба у нас не будет.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Меня вопрос островов волнует: сотни лет начиная с Ивана Грозного и Ермака Россия земли приращивала и ни сантиметра никому по доброй воле не отдавала. И с какой стати это надо делать сейчас - делиться бесценными биоресурсами?

Елена Михайловна, читатель сайта KP.RU:

- Мой муж был заместителем командира дивизии на Курилах. Мы с тремя детьми прожили там несколько счастливых лет в начале 80-х. Если бы кто-то нам тогда задал такой вопрос - его бы рыбам скормили...

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