Из-за потерянных территорий японцы отрезают себе пальцы

Токио. Длинная темная комната с деревянными панелями. Десять мужчин в безупречных костюмах с дорогими галстуками и запонками в виде драконов. Атмосфера в духе фильма «Крестный отец», торжественная и сдержанная, в которой я, единственная женщина, несколько теряюсь. Здесь собрались представители ультраправых японских организаций, годами борющихся за возвращение «северных территорий» (так в Японии называют Курильские острова).

Собственно, это они не дают сытому и аполитичному японскому обществу забыть о том, что у них есть враг – темная, опасная Россия, которая поступила как «вор на пожаре» (самое популярное японское выражение о нашей стране, которое вбивают детям в головы с детства). Мол, злая Россия, нарушив Пакт о ненападении, напала на ослабленную Японию в конце Второй мировой войны и, как мародер, «украла» Курильские острова. На сборище националистов я попала не случайно. Меня туда провел старый знакомый, лидер одного из многочисленных тайных сообществ Японии. Подобные организации в этой стране - часть культуры. И если чужак близко знаком с кем-то из таких сообществ, то для него многие закрытые японские двери становятся открытыми.

- Посмотрите на руку господина Кавахары, - говорят мне, и я уважительно рассматриваю покалеченную руку с отрезанным мизинцем мужчины, сидящего напротив, который бешено вращает глазами.

- Как это вас так угораздило? - с сочувствием спрашиваю я.

- Я сам ножом отрезал себе палец и отослал по почте президенту Южной Кореи в знак протеста, что Южная Корея после окончания Второй мировой захватила японский остров Такэсиму!

Правда, японец умалчивает, что этот крошечный остров без населения и еще один такой же маленький соседний в 1905 году его страна захватила у Кореи, и та, по итогам войны, просто воспользовалась своим законным правом.

- Без анестезии палец отрезали? - ошеломленно спрашиваю я.

- Конечно, - гордо говорит господин Кавахара.

Господин Кавахара, который отрезал себе палец и отослал по почте президенту Южной Кореи в знак протеста, что Сеул после окончания Второй мировой захватил крошечный остров Такэсиму, который принадлежал Японии.Фото: Дарья АСЛАМОВА

И тут все разом начинают жаловаться, что вот к русскому посольству никак не подберешься. Там японская полиция все перекрыла: ни тебе митингов протеста, ни посылок по почте. Я мысленно благодарю за это японские службы безопасности. Затем представляю, как этот серьезный господин отпиливал себе палец, и чувствую, как все недавно съеденные суши просятся наружу. И тут совершенно неуместно я начинаю смеяться:

- Простите, господа, а какие части тела вы планируете себе отрезать, если не получите обратно Курильские острова?

Несколько секунд напряженной тишины, и вдруг все хохочут. Уф! Слава Богу! Я все-таки «бака-гайдзин» (глупая иностранка), и мне многое простительно. Больше всего я опасалась господина Агату. Он бывший главарь якудзы (японской мафии). Между ультраправыми организациями и якудзой в Японии существует своего рода понимание. Седой джентльмен далеко за семьдесят с пергаментным лицом (прическа - волосок к волоску и булавка с бриллиантом размером с ноготь моего большого пальца). Очень сдержанный и спокойный.

Спецкор «КП» Дарья Асламова и бывший главарь якудзы господин Агата.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Я три года назад завязал с якудзой, - объясняет он. – Решил уйти на покой. Возраст, знаете ли.

То бишь надо уступать дорогу молодым. Он внимательно слушает наши споры.

- Мы вам еще Порт-Артур не простили! – кричу я. – И нападение на российскую империю в 1904 году! И вообще, Япония – страна-агрессор, а согласно Уставу ООН дозволено изымать территории у стран-агрессоров. Также как итоги Второй мировой войны пересмотру не подлежат!

- А вы нарушили пакт о ненападении между СССР и Японией! – кричат японцы. – И этого мы вам никогда не простим!

- А вы сами подписали отказ от Курильских островов! - кричу я, имея в виду Сан-Францисский мирный договор - между частью стран антигитлеровской коалиции и Японией. В нем Токио отказался от всех прав и претензий на Курильские острова.

- Но мы не подписали, в пользу кого отказываемся! - уточняет японец.

- А это уже не ваше дело. Да хоть Гондурас островами владеет, а вы уже не можете, потому что отказались!

Вдруг наши крики прерывает тихим голосом бывший главарь якудзы господин Агата:

- Вы все говорите не о том. История – это прошлое. А мы все мирные люди. Мне было шесть лет в ту страшную ночь, когда американцы бомбили Токио, и погибло сто тысяч человек. Я был ребенком, и бомбы казались мне очень красивыми. Все сверкало. Я никогда не забуду эту ночь. Я радовался и не понимал, почему родители плачут. Они объясняли мне: эти самолеты надо сбивать. Они несут смерть. Я запомнил это навсегда. И я хочу мира с Россией. Мне уже нечего терять, но растут дети. Я не знаю, как правильно, какой ценой и как, но мы ДОЛЖНЫ добиться мира. Мы ведь не знаем, что нас всех ждет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

Токио.

Продолжение репортажей - в ближайших номерах.

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