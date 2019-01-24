Мама малыша, чудом выжившего в Магнитогорске: «Первый день рождения Ванечки надеемся отметить дома!»

За судьбой 11-месячного Вани Фокина, который чудом выжил после обрушения жилого дома в Магнитогорске следит без преувеличения вся страна. О нем говорят, «родился в рубашке», ведь малыш провел под завалами долгих 35 часов и это на морозе в -25 градусов. Чудо да и только!

Настоящим борцом Ванюшу называют врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля, куда ребенка в тяжелом состоянии на самолете доставили через двое суток после трагедии 2 января. Тогда у малыша был полный букет болезней: обморожение, закрытая травма головы и многочисленные переломы голени. Врачи буквально вытащили его с того света.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и Ваня Фокин со своей матерью в палате НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На днях Ваню перевели из реанимации в обычную палату. Хотя обычной ее можно назвать лишь условно. Ваня вместе с мамой лежит в отдельном боксе. Условия с пометкой vip они за свои страдания, конечно, заслужили. Но сколько картин не вешай на больничные стены, родными они не станут. В Москве у семьи Фокиных ни друзей, ни родных. А какая же больница без гостинцев и посетителей. С ними и выздоравливать легче. Навестить малыша и его маму пришли корреспонденты «Комсомолки».

- Что вам принести, может быть чего-то вкусненького хочется, — поинтересовались мы у Ольги.

Но та с провинциальной скромностью так ничего и не назвала, мол, главное приходите, дорого внимание, а не подарки.

«СТРАШНО ПРИЗНАТЬСЯ, НО С СЫНОМ МЫСЛЕННО ПРОСТИЛАСЬ...»

С Ольгой мы встретились в больничном коридоре. Светловолосый улыбчивый карапуз Ваня в это время мирно спал в своей кроватке, крепко обхватив двумя руками плюшевого зайца. Невысокого роста молодая женщина с аккуратно собранными волосами постоянно поправляла халат и старалась улыбаться. Робкая и слегка натянутая, эта улыбка давалась ей явно непросто:

- Вроде все хорошо, все целы, живы и почти здоровы. Но осознание еще не пришло. Выдохнуть пока не получается.

- Как Ванечка себя чувствует? Ему действительно лучше?

- Мы через такое прошли, что и вспоминать не хочется. В реанимации было тяжело все эти аппараты и процедуры, это, конечно, было испытанием. Но сейчас все позади. Мы в отдельной палате, условия отличные. Сейчас сутки напролет проводим вдвоем, почти как дома. Ваня чувствует себя хорошо, играет в игрушки, иногда капризничает, как все дети. Мы больше всего боялись последствий от травмы головы. Но все обошлось, никаким инвалидом он не будет. Единственное, что его беспокоит, - это гипс на правой ножке. Но это все ерунда и временное явление. А ведь раньше нас пугали ампутацией, такие серьезные переломы были. Сейчас прогноз хороший. Никаких дополнительных операций не потребуется. За что спасибо врачам, они тут просто боги!

- Нашлись те, кто успел вашу историю использовать, чтобы полить грязью магнитогорскую медицину. Мол, зачем больницы, если не могут лечить. Вы не жалеете, что в Москву приехали?

- Это нас и спасло. Тут, конечно, компетенция медиков в разы выше. С нами работают специалисты самых разных профилей. А они тут очень талантливые, медики от Бога.

- Когда обещают выписать?

- Надеемся, что первый день рождения будем в Магнитогорске отмечать. 16 февраля Ване годик. Я очень по старшему сыну скучаю и по мужу, конечно. Они сейчас живут у моих родителей. Звонят каждый день. Плачем друг другу в трубку. Старший никак понять не может, куда мы с Ваней делись.

- Вы на руках вынесли его из под завалов. Как Вам это удалось?

- Мы в тот день были втроем дома. Я и двое сыновей. Муж на работе был. Мы со старшим сыном, ему скоро 4 года, спали в одной кровати. Когда все стало рушиться, я только его успела схватить.

- Верили, что Ваню найдут?

- Страшно говорить об этом, но я мысленно с ним уже простилась. Такой мороз был на улице был лютый. Не верила, что он выживет. Не дай Бог никому такое пережить. Но нашей семье повезло, конечно. Мы все выжили, единственная потеря — кот. Его так и не нашли.

Напомним, рано утром 31 декабря один из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске обрушился после взрыва. Погибли 39 человек.

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