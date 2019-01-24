Кто оплатит трэш в Венесуэле?

Тогда мне удалось проникнуть в президентский дворец Мадуро (президент вдруг согласился дать «Комсомольской правде» интервью). Что напоминало «мухоморный» рассказ Пелевина.

Посреди разоренной страны с инфляцией под миллион процентов, где за хлебом стоят очереди, где больницы заполнены жертвами мафиозных перестрелок, где дома расписаны граффити - целящийся из АКМ стрелок и подпись что-то вроде «уличные банды за Мадуро», где в соседнюю Колумбию сбежала четверть страны, стоит «падишахский» дворец президента. Там из мрамора бьют фонтаны, растут дивные цветы, там поют красивые птицы и уверен – где-то в президентских покоях сидит павлин… А в специальной комнате, где стояли телекамеры местного главного канала все наоборот – там сидели «оборванцы» - члены правительства в замызганных тренировочных костюмах и красных фуражках.

Причем с одним из них – нефтяным королем, мы прилетели в его самолете такого класса (по словам самого короля), который был разве что у Майкла Джексона…

Все, разумеется, долларовые миллионеры, но здесь, под телекамеры, для самосохранения им приходится играть юродивых – они представители бедноты, выходцев из фавел, такие же нищие, как и все граждане страдающие от империалистов. И не важно, что дети-жены у большинства присутствующих давно вывезены в Австралию (любимое место для здешней VIP-иммиграции), тут цель - подыграть пролетариату, «час простоять, да день продержаться».

Власть в Венесуэле уже лет пять держалась каким-то чудом, полиция по ночам контролирует лишь административные центры, да и то - только их центральные районы. И никто здесь ничего не планирует даже на три месяца вперед. То что вчера стоило 5 рублей, завтра из продажи исчезнет, и на черном рынке будет стоить 500.

Мадуро в своем дворце говорил четыре часа подряд. О США – как мировом демоне и о России, которая спасет. Что уже плывут в венесуэльские порты русские морские караваны с хлебом (600 тысяч тонн!), что ширится финансовая помощь ($6 миллиардов российских кредитов, выплату которых Каракас просрочил).

Уже тогда, год назад, было ясно - Россия дает миллиарды экзотическим, непонятным ей самой персонажам, которые не только в своей экономике устроили трэш и клоунаду. Они сумели погрузить в полную шизофрению и отношения Каракаса с Москвой.

С одной стороны, российские нефтяные компании бодро качают местную нефть, а Мадуро закупает в РФ оружие.

С другой – Мадуро не только не платит русским оружейникам, но периодически приезжает в Москву за новыми деньгами и хлебом.

И получается – что венесуэльская тяжелая, сложная в добыче нефть (в ней много парафина) обходится России в безумную цену…

И чем дольше это длится, тем глубже Россия увязает в далеком венесуэльском болоте. Каждый новый день пожирает новые деньги и репутацию Москвы.

Почему-то я уверен - там, в Каракасе, не случится никаких чудес – режим Мадуро слишком похож на «бензоколонку», которая рушится вслед за нефтяными ценами.

И если это произойдет не сегодня, а завтра, тем для нас, российских налогоплательщиков – хуже.

Это будет продолжаться и за наш счет.

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