2019-01-22T08:11:06+03:00
Политика

Чубайс сдался в споре с Захаровой о бедности россиян

Представитель МИД РФ уже приняла "капитуляцию" главы Роснано
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель правления компании «Роснано» Анатолий ЧубайсПредседатель правления компании «Роснано» Анатолий ЧубайсФото: Тимур ХАНОВ
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Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова приняла "капитуляцию" главы Роснано Анатолия Чубайса в споре о бедности россиян.

Сайт kp.ru писал о том, что полемика между дипломатом и предпринимателем возникла после того, как последний написал в своем Facebook следующую фразу: "Россия — страна бедная, значительная часть населения живёт бедно или очень бедно". Захарова не смогла пройти мимо такой публикации и напомнила, что сам Чубайс долгое время являлся членом правительства, а потому именно с него стоит спрашивать за причины сложившийся в РФ ситуации.

Чубайс в ответ заявил, что за время его работы в нижней палате парламента состояние экономики улучшилось. Захарова же призналась, что с "дрожью" вспоминает этот период истории. Отвечая на упрек оппонентки, глава Роснано указал на то, что она "подменила даты" и говорила о ситуации в России в 1998 году, тогда как сам он апеллировал к 2003 году.

"Думаю, по способности к подтасовкам вы лучшая в своём поколении. Поэтому — заранее сдаюсь! Вы победили!", - написал Чубайс.

Захарова же решила подчеркнуть, что никакой ошибки в датах не было и лишь после приняла поражение своего противника.

"То, что Вы сдались, — это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется. Но из уважения к нормам гуманитарного права — так и быть: капитуляция принята", — подытожила дипломат.

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