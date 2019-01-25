Анастасия Самбурская: «Ребенок Головина был зачат в состоянии наркотического опьянения»

Скандал вокруг внебрачного ребенка актера «Кадетов» Александра Головина не утихает уже больше месяца. Экс-возлюбленная звезды Светлана Белогурова требует, чтобы он признал отцовство дочери Оливии и финансово поддерживал ее материально, он же отказывается это делать. Долгое время матери- одиночке помогала актриса Настасья Самбурская, которая пустила женщину пожить в свою квартиру и помогала деньгами. Но после того, как мать ребенка Головина обратилась за юридической помощью к Кате Гордон, прервала с ней всякую связь и попросила съехать с квартиры.

Светлана Белогурова в студии передачи "Пусть говорят" Первого канала.

В новом выпуске шоу «Пусть говорят» Светлана сказала, что изначально была благодарна актрисе за помощь, но от этого чувства не осталось и следа после того, как Настасья «выставила ее за дверь».

В ответ на это Самбурская опубликовала в Инстаграме пост, где рассказала о том, как все было на самом деле.

samburskaya Пожалуйста, для тех, кто продолжает выставлять меня в качестве монстра.

«Никакого ''срочного порядка'' освобождения квартиры ей не предъявляли. В итоге ключи мне вернули 16-го числа (на две недели позже обозначенного срока, — прим. kp.ru), причем не просто передали, а были подосланы репортеры, которые сидели в квартире и снимали мою помощницу», — написала знаменитость в своем микроблоге.

Кроме того, Настасья рассказала, что ребенок Белогуровой был зачат, когда та находилась под воздействием запрещенных веществ.

s.a.n.e.k13 Актер Александр Головин

«Ребенок Головина был зачат в состоянии наркотического опьянения. Раз уж ты, Света, такой "борец за правду'', расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь ребенка от такой матери», — сделала сенсационное заявление Самбурская.

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Оказалось, что после того, как актер отказался жениться на девушке, помочь ей вызвалась Настасья Самбурская. Как заявила звезда "Универа", ей стало жалко девушку и она решила пустить ее бесплатно пожить в свою квартиру. Более того, ведущая "Ревизорро" даже выписала матери-одиночки своеобразные декретные в размере 30 тысяч рублей плюс все необходимое сверх суммы. Помогли с вещами для ребенка. (подробности)