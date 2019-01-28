Китайский луноход «Юйту-2» встал у какой-то черты

Виртуальные исследователи присмотрелись к круговой панораме, которую 11 января 2019 года обнародовало китайское космического агентство. Панораму прислал китайский космический аппарат «Чанъэ-4». 3 января 2019 года он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны — той, которая не видна с Земли. Стал фотографировать для начала.

Внимание энтузиастов привлек китайский луноход «Юйту-2» - «Нефритовой заяц -2», который отъехал от «Чанъэ-4» примерно на 10 метров. Они обратили внимание на странную светлую полосу, хорошо заметную перед колесами лунохода. Ее словно бы специально кто-то прочертили для того, чтобы показать место, где должен встать «заяц». Чтобы хорошо смотреться в кадре.

Черта перед колесами лунохода.

Виртуальные исследователи недоумевают: может быть, панораму снимали не на Луне? Там чертить пока некому. Или полоса — объект естественного происхождения? Или это какая-то деталь вроде антенны, которая отвалилась о лунохода. Или китайцы всех дурят? И никуда не летали? Или они все-таки на Луне, но панораму перепутали — по ошибке обнародовали ту, которую все-таки снимали на Земле для проверки техники?

Кстати, странности сопровождали и предыдущую китайскую экспедицию. И тоже нашлись на круговой панораме, которая была сделана с борта китайского посадочного модуля «Чанъэ-3». И тогда в кадр попал явно искусственный объект — весьма правильной формы. Подробнее об этом в материале На Луне обнаружен странный черный прямоугольник

Панорама места посадки 2013 года с таинственным черным прямоугольником.

Прямоугольник крупнее.

Смутные сомнения терзают энтузиастов.