Чтобы спасти человечество от климатического краха, придется охлаждать планету

- Если кто реально и «наследил» в беспорядках во Франции, так это Трамп, а вовсе не Путин, - утверждает член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир ОВЧИНСКИЙ. - Обратите внимание: начало протестов странным образом совпало с третьей годовщиной Парижского соглашения по климату, которое должно было помочь человечеству бороться с глобальным потеплением.

Парижское соглашение в 2015 году подписали 196 стран. А Трамп, придя к власти, в 2017 году вывел США из подписанного Обамой протокола. И с тех пор ищет любой повод, чтобы лягнуть «борьбу с глобальным потеплением». Вот и «желтых жилетов» несколько раз поддержал в Твиттере.

ТРАМП ПРОТИВ "ЗЕЛЕНЫХ"

- Почему американский президент так ополчился на Парижский климатический протокол, поддержанный практически всеми государствами? Личная неприязнь к своему предшественнику Обаме, инициатору Протокола? А теперь и к Макрону, перехватившему у покинувшего Белый дом Обамы знамя борьбы с глобальным потеплением?

- Трамп понимает, что ситуация с климатом на планете очень серьезная. И вкладывать сотни миллиардов долларов в иллюзорные глобальные мероприятия Парижского протокола - выбрасывать деньги на ветер. И в чьи-то карманы. «Борьба с глобальным потеплением», помимо прочего, глобальный бизнес-проект. Об этом немало писали. Лучше направить эти средства на спасение людей от грядущих климатических катастроф, считает Трамп.

Владимир Овчинский, член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политикеФото: Иван ПРОХОРОВ

- Если ситуация с планетарным климатом действительно тревожная, почему президент США не бьет во все колокола, не отстаивает свою точку зрения с трибуны ООН?

- Это вопрос к Трампу. Полагаю, не хочет пугать общественность. Жизнь в 21 веке и так полна стрессов. А те, кому надо, и без американского президента прекрасно осведомлены о грядущей ситуации. В мае 2018 г опубликован официальный доклад ООН об изменениях климата (IPCC). Вывод: человечеству не удастся реализовать Парижское соглашение в полном объеме. Поэтому надо отказаться от иллюзорной борьбы с «ветряными мельницами» (глобальным потеплением). И сосредоточить усилия на адаптации к климатическим изменениям, минимизировать ущерб от ухудшения погоды, который уже сейчас стремительно растет во всех странах. Например, в 2017 г только в США ущерб от экстремальных погодных явлений составил 306 млрд долларов и стал самым большим за всю историю наблюдений. По 2018 году данных пока нет, но одни лишь знаменитые калифорнийские пожары принесли Америке огромные убытки.

- Что за адаптация?

- Там много аспектов. Например, срочные исследования, какие прибрежные мегаполисы можно будет спасти от затопления при расходовании доступных для той или иной страны средств, а какие – нет, как организовать переселение людей, инфраструктуры, бизнеса из прибрежной зоны в глубинные районы. Введение новых нормативов при строительстве домов в опасных зонах и т.д. Адаптация к климату является, возможно, наиболее важным аспектом проблемы социальной справедливости. Ведь в ближайшие 20-30 лет произойдет разделение человечества на спасенных и обреченных. К этому надо заранее подготовиться.

Трамп уже готовится. В районах Нью-Йорка, Бостона, Калифорнии, Сиэтла начаты проектно-изыскательские работы по строительству гигантских дамб, которые отрежут мегаполисы от мирового океана и спасут от затопления в середине века. Правительство Нидерландов разработало план подъема суши и превращения страны из сухопутного государства в архипелаг.

- Россия, как всегда, спит?

- В данном случае ваша ирония неуместна. 1 ноября 2018 года по распоряжению правительства РФ наше Минэкономразвития подготовило подробный многостраничный проект «Плана адаптации к неблагоприятным изменениям климата». «Без шума и пыли», как говорил актер Папанов в культовом фильме. Проект разослали для обсуждения в министерства, ведомства, организации. Сейчас Минэкономразвитие вносит коррективы, предложения и со второго квартала План вступит в силу. Там много интересных пунктов, включая строительство жилья, инфраструктуры, медицину, экологию… Так что Россия тоже готовится.

От катастрофы нас отделяют всего 3 - 4 градуса потепленияФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПОГОДНОЕ ОРУЖИЕ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

- Что касается «колоколов Трампа», то они звучат, - продолжает Владимир Овчинский. - Но не для всех. В августе, опять же «без шума и пыли», в знаменитом Институте сложности Санта – Фе по личному указанию Трампа прошла встреча ведущих ученых с представителями разведсообщества США.

- С цереушниками?

- Разведсообщество США официально объединяет все 17 спецслужб страны: ФБР, ЦРУ, АНБ, космическую, военную, финансовую разведки и т.д. Так что публика в Санта-Фе собралась серьезная. Речь шла о главных мировых рисках ближайших десятилетий. Много времени было посвящено климату. Участников впечатлило предупреждение знаменитого философа Ника Бострома о смертельной климатической угрозе человечеству (см. «СКАЗАНО»). Ник, между прочим, директор Института будущего человечества при Оксфордском университете, советник Правительства Великобритании.

Были также в Санта-Фе Джефф Манн и Джоэл Уэйнрайт, авторы нашумевшей книги «Климатический Левиафан», участвовавшие в составлении упомянутого мной выше доклада ООН о климате.

По их мнению, у человечества, видимо, нет иного пути, как всерьез начать заниматься геоинженерией ( распыление в стратосфере аэрозолей и других веществ, которые будут отражать солнечные свет и тепло обратно в космос, и температура на Земле понизится. –Ред.) Они напомнили, что еще в 70-80-е гг прошлого века в США, СССР и Японии проводились серьезные работы по управлению климатом. Включая не только пресловутый проект поворота сибирских рек, но и регулирование выпадения дождей, охлаждение температуры в одних регионах и повышение – в других с использованием химических реагентов, различных физических устройств. В Штатах на базе комплекса HAARP на Аляске и в СССР на базе объектов в Подмосковье и комплекса «Сура» под Нижним Новгородом практически испытывались способы долговременного управления погодой. Согласно опубликованным отчетам, результаты были успешные.

Антенное поле станции HAARP на Аляске. Фото Википедия

- То самое климатическое оружие, которым пугали народ конспирологи и Жириновский! Владимир Вольфович сваливал на происки янки, аляскинскую станцию HAARP московскую жару 2010 года, наводнения в Сочи, на Дальнем Востоке и т.д.

- Что поделать, многие изобретения пришли к нам из военной сферы. Тот же компьютер разрабатывался вначале по заказу Пентагона. Что касается управления погодой, то в 90-е гг эти работы были свернуты в результате общей деградации технико-технологического потенциала в СССР и отчасти в США, заявляют экспертыМанн и Уэйнрайт. А частично закрыты под воздействием «зеленых» и сочувствующих им движений. На то были основания. Никто ни тогда, ни сегодня не знает отдаленных последствий гео- и климатоинженерии. Однако в сложившейся угрожающей обстановке, когда до климатического краха осталось буквально несколько десятилетий, они могут стать единственным шансом для человечества выиграть время, считают Манн и Уэйнрайт . Чтобы провести комплексную перестройку энергетики, экономики, образа жизни и уж затем перейти к планомерному и целенаправленному, рассчитанному на столетия, охлаждению планеты. Недаром администрация Трампа большое внимание уделяет снятию законодательных ограничений против гео- и климатоинжениринга.

- Охлаждение планеты - звучит фантастически!

- Не стоит больше строить иллюзий. Необходимо принять, что мир, в котором все мы выросли, а тем более мир, в котором росли наши родители, бабушки и дедушки, ушел навсегда К нему уже не вернуться. Эксперты предупреждают: если не перейти к политике адаптации, затем к охлаждению планеты, а продолжать повторять мантры о необходимости сдерживать темпы глобального потепления, то человечество не заметит, как пройдет еще 15 -20 лет и оно минует точку невозврата. От которой мы сейчас отделены, согласно данным НАСА, всего 4-6 градусами. После точки невозврата природе потребуется еще примерно 30-40 лет, чтобы стереть с лица Земли человечество, захламляющее планету отходами своей жизни.

Поэтому, несмотря на нападки и насмешки, Трамп и его администрация, отказавшись выполнять Парижское соглашение по климату, выступают как самые последовательные, ответственные борцы за сохранение человечества. Такое мнение прозвучало в Санта-Фе. Выйдя из Парижского соглашения, Трамп не хлопнул дверью. Он держит эту дверь открытой. Призывая пересмотреть соглашение по климату и заняться делом вместо политических игр.

Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует, общими усилиями планета будет спасена от климатической катастрофы.

СКАЗАНО!

Под воду уйдут Лондон, Нью-Йорк, Петербург

Ник Бостром, директор Института будущего человечества при Оксфордском университете, советник Правительства Великобритании.

(Из выступления в Институте сложности в Санта Фе, август 2018 года):

В реальном мире мы наблюдаем стабильное, длящееся уже век повышение глобальной средней температуры. Традиционно это связывается главным образом с деятельностью человека, а именно выбросами в атмосферу парниковых газов, таких как диоксид углерода, метан и закись азота. В настоящее время имеются различные прогнозы о темпах процесса. Подавляющее большинство серьезных моделей дают показатели увеличения средней температуры в год от 3 до 4,5 градусов в 2100 г. по сравнению с 2000 г.

Ник Бостром, директор Института будущего человечества при Оксфордском университете, советник Правительства Великобритании. Фото: wikipedia.org

Согласно последним расчетам Министерства энергетики США с использованием суперкомпьютеров и мощной команды исследователей из Австралии, если до 2025 г не удастся снизить темпы прироста годовой температуры до примерно 1,5-2%, то в 2030-2035 наступит точка невозврата. Проблема даже не в том, что под воду уйдут Нью-Йорк, Лондон, Санкт-Петербург, Сингапур и Гонконг, а в том, что при таком росте температуры произойдет полное исчезновение большинства видов насекомых и пчел. Их численность за последние 25 лет уже сократилась на 70-80%. Уничтожение насекомых приведет к глобальному краху пищевых цепочек. Человечество окажется перед смертельной угрозой.

Целый ряд серьезных исследователей полагает, что нынешний подход к потеплению климата излишне оптимистичный. На самом деле ситуация гораздо хуже, поскольку даже незначительное дальнейшее потепление климата не только уничтожит ценозы, но и, как следствие, приведет к массовому вымиранию домашних животных, птиц и рыб. Человечество останется на пустой планете. Уже в настоящее время живой вес человечества и его домашних животных составляет 85% веса мировой биомассы. Когда будет достигнута величина 92% , неизбежно начнет вымирать само человечество.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир Овчинский - экс - руководитель Российского бюро Интерпола (1997-99 гг.), доктор юридических наук, генерал-майор милиции в отставке. Постоянный член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике. Автор книг о борьбе с международным терроризмом, киберпреступностью и транснациональной мафией.

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