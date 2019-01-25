«А я не считаю ее журналисткой...»: Украинский депутат Борислав Береза попытался оправдаться за инцидент с Ольгой Скабееевой в ПАСЕ

НАСТРОЕНИЯ В ПАСЕ МЕНЯЮТСЯ

Россия уже несколько лет не участвует в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где собраны депутаты из всех стран Старого Света. Причиной стали антироссийские, явно ангажированные резолюции ПАСЕ после включения Крыма в состав РФ.

Но чем больше времени проходит, тем заметнее изменения в настроениях евроделегатов. В последних прениях ПАСЕ по ситуации в Керченском проливе и задержанию украинских моряков большинство было, конечно, настроено против России. Но вот, например, нелепое предложение Украины считать «военнопленными» исполнителей провокации в российских территориальных водах уже не прошло. Может быть, мелочь. Но показательная.

ПОДДЕРЖКА ОТ «БРАТУШЕК»

В отсутствие нашей делегации за Россию вступались сербы (что неудивительно для страны, где недавно Владимира Путина десятки тысяч людей на улицах встречали как рок-звезду). Делегат Александр Шешель с трибуны произнес пламенную речь о том, что референдум в Крыму был праздником демократии (это дословная цитата) и Европе с ее 40-процентной явкой населения на выборы остается об этом только мечтать.

Самое любопытное, что, когда Шешеля попытались перебить из зала, председатель ПАСЕ, швейцарка Мори Паскье попросила коллег утихомириться и проявить уважение. Раньше такой галантности к «друзьям Кремля» предпочитали не проявлять.

Еще одним «нашенским» делегатом в ПАСЕ неожиданно оказался Любош Бляха из Словакии, призвавший европейцев «заканчивать с русофобией».

В СТИЛЕ УКРОПИТЕКА

А вот кому следовало бы поучиться галантности у Мори Паскье, так это украинским депутатам. У нардепа Борислава Березы после заседания сдали нервы, и когда к нему с вопросом подошла российская тележурналистка Ольга Скабеева, он не нашел, ничего лучшего чем грубо отшвырнуть ее от себя.

Поскольку все произошло под камеры, Березе пришлось объясняться. «А я не считаю ее журналисткой...», - не особо задумавшись, ляпнул потомок древних укров. Нет, пан Борислав, так ты под европейца не закосишь.

Зато внимание Рамзана Кадырова своей выходкой Березе удалось привлечь. Чеченский лидер потребовал от украинского депутата извинений. Не для себя на этот раз. Для Скабеевой.

- Иначе обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху, - предсказал Кадыров.

И кстати, есть подозрение, что Береза такой смелый и резкий был как раз потому, что россияне теперь в ПАСЕ не ездят.

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