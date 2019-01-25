Дизайнер одежды из Израиля подозревает, что она внебрачная дочь Владимира Высоцкого

Владимир Семенович Высоцкий слыл известным ловеласом. Несколько раз был женат. Многие, кто знали его лично утверждают, что «жена» у него была в каждом городе СССР. А внебрачные дети до сих пор периодически появляются в информационном пространстве. Но пока ни одно родство не подтвердилось.

И вот новая история — дизайнер одежды Алиса Левина, родом из России, живет последние 25 лет в Израиле. Сейчас ей 45 и у нее есть, как она считает, самые веские аргументы чтобы заподозрить — она дочь великого поэта!

- Вообще я родилась в полной семьей — мама, папа, брат. - рассказала «КП» Алиса Левина. - Папу своего обожаю, он военный доктор. Мама работала много лет на разных киностудиях в отделе ОТК- пленки, моталась по всей стране. В начале 90-х жили в Ташкенте, где служил папа. Но с развалом СССР ситуация стала обостряться, жить если ты русский в Узбекистане стало невыносимо и стали готовиться к эмиграции в Израиль. Тогда-то и всплыли первые подробности. Мы с мамой готовились к переезду, перебирали вещи и документы. И тут она вдруг говорит: «А ты знаешь, что твой отец Владимир Высоцкий».

Мама Алисы Нина. Сейчас она говорит, что обрезала краешек этой фотокарточки намеренно - там был Владимир Высоцкий. Фото: Личный архив

- То есть до этого совсем-совсем речи не было?

- Ну как, всегда как-то Высоцкий был в наших разговорах. Мама до сих пор каждый год отмечает день рождения Владимира Семеновича. Брат поет его песни под гитару. И сегодня вот даже они собирались — эта традиция всегда в нашей семьей была. А еще папа Высоцкого, можно сказать, лечил. Да, да, в 1980 в Москве. Он проходил практику в институте усовершенствования врачей (психиатрия - наркология). В том самом, где от алкоголизма тогда лечился Высоцкий. Папа рассказывал, как впервые его увидел — они зашли с обходом в палату — Владимир сидел на корточках на кровати у окна и курил, хотя такое не позволялось никому. Сейчас выясняется, что похоже это именно мама посоветовала Владимиру Семеновичу по технологии моего папы вшить таблетки «Эспераль» (10 штук французского производства, достать такие таблетки можно было через главного хирурга МВД, веселый женатый майор, молдаванин, любил выпить и поболтать). Вшивал молодой хирург в правое пятое межреберье. До этого никому так не делали в Москве (обычно ампулы помещали в ягодицу. а вшивали в ягодицу). Это метод разработал и описал именно мой отец.

- Подождите, то есть ваш отец знал о романе и так спокойно еще лечил любовника своей жены?

- Нет, конечно, ничего он не знал. Тогда мама все скрывала. Да она и сейчас не любит на эту тему разговаривать. Тем более, что она уже глубоко-пожилой человек. Но из обрывков ее рассказов удалось составить картинку их романа. Например, она упомянула как-то, что они познакомились еще в 1963 году в Алма-Ате. Я потом проверила по справочникам — точно, в этот самый период Владимир Семенович там бы и снимался в фильме «Штрафной удар». А мама там была в командировке на киностудии. Потом они встречались в Ленинграде в 1967. И что вы думаете, нашлась архивная запись с концерта Высоцкого. Тогда снимали документальный фильм и брали интервью у некоторых зрителей. В том числе и у моей мамы!! Есть кадры. Потом еще была у них встреча летом 1973 в Москве. Владимир Семенович работал над пластинкой «Алиса в стране чудес». А в феврале, примерно через 9 месяцев, родилась я. И почему-то мама захотела назвать меня именно Алисой.

Женщина говорит, что была любовницей Высоцкого. Фото из личного архива

Маленькая Алиса с подарком от Высоцкого. Это игрушечный телефон, как сейчас выясняется, мог передать дочери Владимир Семенович.

- А что мама говорит, знал ли Высоцкий о дочери?

- Говорит, да. И что даже подарки мне передавал. Вот есть фото меня с красным телефоном — это он мне передал. Ну так мама говорит. Но мама была замужем. То есть все это делалось тайно. Так роман их длился-длился. Мама вспоминала о встрече и довольно длительной в 78. Говорит, был концерт где-то в городке под Москвой в маленьком ДК при заводе. Там они в гримерке с ним были. И что вы думаете, тут недавно выяснилось, что действительно летом 1978 у Высоцкого был концерт в Электростали в заводском доме культуры «Октябрь». Завод построил сцену театра «На Таганке» и это был шефский концерт. Мы даже нашли тогдашнего директора завода Демидова Анатолия Васильевича, он подтвердил что был концерт. Даже три в один день. Более того, есть еще один очевидец того концерта — Рожков Виктор Семенович. Он заходил к Высоцкому в гримерку за автографом и видел там женщину с ним . Ему показали фотографию мамы, говорит похожа на нее.

Маленький Высоцкий (слева). Маленькая Алиса (справа).

- Это все, конечно, очень интересно, но только разговоры. А где доказательства?

- Я тоже думала, что просто такие семейные легенды. Но зимой прошлого года со мной связались редакторы ток-шоу «Пусть говорят». Предложили снять программу и протий ДНК-тест и проверить, мой папа и я родственники? Я согласилась забавы ради уверенная в результате. Конечно же мой папа — это мой папа. Но! ДНК-экспертиза показала — по крови мы чужие друг-другу люди!

Мама Алисы на кинопленке 1967 года.

- И что вы намерены делать дальше?

- Я не знаю... Но если бы кто-то из сыновей Владимира Семеновича согласился бы на ДНК-тест, я была бы им благодарна . Хочется прояснить все до конца, конечно. Двоюродная сестра Высоцкого Ирэна согласна, но она слишком дальняя родственница — по женской линии с двоюродной тетей ДНК-тест ничего не покажет. Выяснить дочка я Высоцкого или нет можно теперь только так и никак иначе.

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